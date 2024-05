『アベンジャーズ』『ミッション:インポッシブル』シリーズなどで知られるジェレミー・レナーが、ダニエル・クレイグ主演の人気ミステリー『ナイブズ・アウト』第3弾『ウェイク・アップ・デッド・マン:ア・ナイブズ・アウト・ミステリー(原題:Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery)』に出演することがわかった。米が報じている。

本作はレナーにとって、2023年正月の事故後初となる映画出演作となる。レナーは自宅近くでの除雪作業中に約7トンの除雪車の下敷きとなり、全身38箇所を骨折する瀕死の重傷を負っていた。その後、治療やリハビリに専念し、2024年初頭には主演ドラマ「メイヤー・オブ・キングスタン」新シーズンの撮影に復帰していた。

『ナイブズ・アウト』シリーズは、各作品でハリウッドの豪華な俳優たちが集結することで知られている。これまで新キャストとして、『異人たち』(2023)のアンドリュー・スコット、『プリシラ』(2023)のケイリー・スピーニー、『ゴッズ・オン・カントリー』(2017)のジョシュ・オコナー、『ジャンゴ 繋がれざる者』(2012)のケリー・ワシントン、『アルバート氏の人生』(2011)グレン・クローズの出演が判明済みだ。

今回レナーの参加と共に、『ブラック・スワン』(2010)や『テッド』(2012)のミラ・クニスの出演も。レナーとクニスを含め、いずれのキャストも役柄は判明していない。なお、『アベンジャーズ』シリーズの主要ヒーローキャストが本シリーズに出演するのは、1作目のクリス・エヴァンス、2作目のデイヴ・バウティスタに続きレナーで3人目となる。

ちなみにレナーは、本作への出演を機に映画への復帰も視野に入れている模様。直近では、『ミッション:インポッシブル』シリーズへの再登場に前向きな姿勢を。

