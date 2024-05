マーベルのスーパーヒーローたちが共演するPvPシューターゲーム『Marvel Rivals』のリリースプラットフォームがPlayStation(R)5、Xbox Series X|SおよびPCとなることが発表された。新キャラクターの情報も届けられている。

PvPとは“Player versus Player”の略で、プレイヤー同士が戦うオンライン対戦ゲームのこと。本作では、お馴染みのヒーローやヴィランが入り乱れる6対6のハイスピードなチームバトルが楽しめる。

(C) 2024 MARVEL

プレイヤーは「ヴァンガード」、「ファイター」、「ストラテジスト」という3つのプレイスタイルから、好きなヒーローや役割を選ぶことができる。連携能力を活かし、スーパーパワーの連携技で戦場を制し、破壊の限りを尽くして勝利を掴もう。



『Marvel Rivals』のストーリーは、NetEaseの創作チームとMarvel Gamesが共同で手掛けている。暴虐な独裁者ドクター・ドゥームと、2099年からやってきた未来の彼との熾烈な戦いにより、時間軸の混乱が引き起こされ、無数の宇宙と未だに発見されていない新世界が衝突に巻き込まれてしまう。そして今、マルチバース中のスーパーヒーローとスーパーヴィランは、各々の思惑のために、時に協力し、時に敵対しながら、世界の破滅を阻み、ドクター・ドゥームの野望を阻止すべく全力を尽くす。昨日の敵が今日の友、そして、今日の友がまたいつかまた敵になるかもしれない…それが『Marvel Rivals』だ。

(C) 2024 MARVEL (C) 2024 MARVEL

キャラクターラインナップは総勢19名で、ヴェノムとアダム・ウォーロックが新たに加わることが明らかに。最新の東京ウェブワールド:スパイダー島を含む、オブジェクトを自由に破壊可能なMarvelマルチバースのさまざまな名所でド派手に暴れよう。ヴェノムの共生体の力を解き放ち敵を丸吞みするもよし、アダム・ウォーロックの量子魔術で魂のつながりを作り復活の力でチームメイトと一緒に敵陣を切り込むもよし、好きなプレイスタイルで戦いに挑め。

『Marvel Rivals』の開発は、Marvelユニバースとそのキャラクターを愛し、過去に全世界で百万以上のプレイヤーを有する大人気シューティングゲームの開発に携わってきた各国の開発者が集うNetEaseのベテランチームが担当している。

初の大規模クローズドテストは7月下旬にPC、PlayStationおよびXboxで行われ、北米、ヨーロッパを始めとする地域で招待されたプレイヤーが参加する。詳細な情報はテスト開催前に公開される。また、ゲーム正式リリース後、PlayStationベータテストの参加者には、特別コスチューム「スカーレット・スパイダー」が配布される。

(C) 2024 MARVEL

より詳細な情報、およびクローズドテストへの参加登録については以下の公式サイトより。

The post first appeared on .