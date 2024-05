動画配信サービス「U-NEXT」より、2024年6月に配信される作品ラインナップが到着した。

6月は、世界的大ヒットを記録した海外ドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」のスピンオフシリーズ『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン シーズン2』が米国放送と同時となる6月17日(月)より登場する。

THE RIVERでは洋画・海外ドラマファンに向けて、洋画など海外作品のみをピックアップして一覧でご紹介する。

洋画

2024年6月

6月1日(土)

DOGMAN ドッグマン【独占】

アリゲーター1~2

6月2日(日)

サポート・ザ・ガールズ

6月3日(月)

ザ・シークレット:希望を信じて

6月5日(水)

ジャンヌ・デュ・バリー 国王最期の愛人【独占】

ギガ・シャーク

熊は、いない

FLY!/フライ!

僕らの世界が交わるまで

悪い子バビー

6月12日(水)

カラーパープル(2023)

ムーミンパパの思い出



6月14日(金)

コール・ジェーン -女性たちの秘密の電話-【独占】

海外ドラマ

6月6日(木)

警部ジョージ・ジェントリー

6月7日(金)

フロム -閉ざされた街-【独占】

6月14日(金)

ヤング・シェルドン シーズン6【独占】

6月17日(月)

ハウス・オブ・ザ・ドラゴン シーズン2【独占】【月曜更新】

6月21日(金)

イーストバウンド&ダウン/落ちぶれたメジャーリーガー シーズン1~2【独占】

トレメ/ニューオーリンズのキセキ シーズン1~2【独占】

6月28日(金)

ラップ・シット シーズン2【独占】

