クエンティン・タランティーノ監督の衝撃のデビュー作『レザボア・ドッグス』(1992)国内初の4Kリマスター版Ultra HD&Blu-ray&DVDが、2024年9月18日に発売となることがわかった。

タランティーノ監修による最新4K、Dolby Visionのデジタルリマスターで過去最高画質を実現。2024年1月の<デジタルリマスター版>でのリバイバル公開は2Kだったため、これが『レザボア・ドッグス』の4K日本初上陸となる。

1992年、サンダンス映画祭で上映されるや瞬く間に熱狂を巻き起こした当時28歳の若手クエンティン・タランティーノ念願の初長編作。強烈な台詞の応酬、異次元の巧みな構成、観客の予想を裏切る展開、極度の緊張と目を覆う暴力シーンの連続。

そのあまりの面白さと凄さは映画史に衝撃を与え、多数の欧米メディアで<史上最も偉大なインディペンデント映画>ランキング1位に選出された。<サンダンス映画祭で上映された映画歴代ベスト50>のランキングでも堂々1位となるなど、初公開時のインパクトは減衰するどころか年々増幅し、映画史においてアンタッチャブルな立ち位置を築いている。

2024年1月の劇場リバイバル公開も大ヒット。長年劇場公開を待っていた熱狂的ファンから初見の観客まで幅広い層が劇場に詰めかけ、斬新な構成と過激なバイオレンス描写、タランティーノならではの長尺無駄話に酔いしれた。旧作リバイバルとしては異例のヒットを記録し、待望の国内初4K UHDを含むパッケージリリースとなる。

それは失敗するはずのない計画〈ヤマ〉だった。狙いは宝飾店。警備は手薄で、襲撃時間は2分間。犯罪社会の大物ジョーと息子のエディは、6人のプロフェッショナルを集めチームを組む。お互いの素性を知らず、それぞれを“色の名前”で呼び合う彼らは周到な計画を立てて“仕事”を開始した。しかし、現場には多くの警官が待ち構えており、店内は混乱を極める。なんとか逃走したMr. ホワイトと、逃走中に銃弾を負ったMr. オレンジは集合場所の倉庫にたどり着き、Mr. ピンクと合流するが、ある疑いを捨てきれない。 なぜ、計画は失敗した?事前に情報が漏れていたのではないのか?チームの中に警察の“イヌ”がいるのか?情報も遮断され、不安と疑惑が渦巻く中、現場から逃走した男たちが倉庫に集まってくる。俺たちを裏切ったのは誰だ?男たちは激しくぶつかり合い、やがて誰も予想しなかった結末を迎える。

(C) 1991 Dog Eat Dog Productions, Inc. All Rights Reserved.

店舗別のオリジナル特典も発表されている。特典デザインは後日公開。

【Amazon.co.jp】ポストカード6枚セット ※「Ultra HD Blu-ray+Blu-ray」「Blu-ray」が対象となります。 【楽天ブックス】2L判ブロマイド6枚セット 【@Loppi・HMV】ロビーカード風フォトカード3枚セット(A5サイズ) 【Joshinディスクピア(Joshin webショップ含む)】トレーディングカード(全6種中ランダム1種)

『レザボア・ドッグス 4Kリマスター版』は2024年9月18日発売。Ultra HD Blu-ray+Blu-ray 8,580円(税込)、Blu-ray 6,380円(税込)、DVD 4,400円(税込)。