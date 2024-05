【PSストア:フラッシュセール】開催期間:6月1日1時まで

ユービーアイソフトは、プレイステーション 5/プレイステーション 4用アクションRPG「アサシン クリード ヴァルハラ コンプリートエディション」のセールをPSストアにて実施している。期間は6月1日1時まで。

PSストアにおける24時間限定のフラッシュセールに「アサシン クリード ヴァルハラ コンプリートエディション」が登場。6月1日1時まで85%OFFとなる2,772円で購入することができる。

セール対象商品

「アサシン クリード ヴァルハラ コンプリートエディション」

価格:18,480円 → 2,772円(85%OFF)

(C) 2020 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin's Creed, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.