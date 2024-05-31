Ì¾¼Ö¤ÈÊë¤é¤»¤Ð¡Á¡Ö¥´¥ë¥Õ¶¡×¤È¤ÎÈá´î¤³¤â¤´¤â¡Á Âè6²ó µì¼Ö¾è¤ê¤ÎÆü¾Æ¤±ÂÐºö¤È¤Ï? 1990Ç¯¼°¥´¥ë¥Õ¶¤Ë²Æ¤Î½àÈ÷¤ò»Ü¤¹
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡Ö¥´¥ë¥Õ¶ GLi¡×(1990Ç¯¼°)¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î²Æ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥¬¥é¥¹ÌÌ¤ÎÂç¤¤¤¥´¥ë¥Õ¶¤Ï»ë³¦ÎÉ¹¥¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Æ±¾è¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö½ë¤¤¡×¡ÖÆü¤Ë¾Æ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔËþ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£¤½¤³¤Ç¡¢°¦¼Ö¤Ë²ÆÂÐºö¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥´¥ë¥Õ¶ GLi¡×(1990Ç¯¼°)¤È·Þ¤¨¤ë½é¤á¤Æ¤Î²Æ(ËÜ¹Æ¤Î¼Ì¿¿¤Ï»£±Æ¡§¸¶¥¢¥¥é¡¢¸åÊý¤ÏÈ¬¹âÀþÂ¿ËàÀî¶¶ÎÂ¤òÄÌ²áÃæ¤ÎJR¼ÖÎ¾)
¥¬¥é¥¹¤Ë¥Õ¥£¥ë¥à¤òÅ½¤ë! ¤½¤ÎÁ´µÏ¿
¡Ö¥´¥ë¥Õ¶¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤È¸Å¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ï¥¬¥é¥¹¤ÎÌÌÀÑ¤¬¹¤¤¤·¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç»ë³¦¤¬ÎÉ¹¥¤À¡£¤¿¤À¡¢Æ±¾è¤¹¤ëºÊ¤«¤é¤Ï¡Ö½õ¼êÀÊ¤ËºÂ¤ë¤È½ë¤¤¤·Æü¤Ë¾Æ¤±¤ë¡£¸å¤í¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤ë¤È¤¤Ï³°¤«¤é´Ý¸«¤¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤ÎÍ×µá¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥«¡¼¥Õ¥£¥ë¥à¤òÅ½¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤ÎÎ®¤ì¤À¡£
¤´Í÷¤ÎÄÌ¤ê¡¢¡Ö¥´¥ë¥Õ¶¡×¤Ï¥¬¥é¥¹ÌÌ¤ÎÂç¤¤¤¥¯¥ë¥Þ¤À
¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ò¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¶á½ê¤ÎÀ°È÷¹©¾ì(¹ñÎ©»Ô¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥»¥ó¥¿¡¼)¤Î¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¶È¼Ô¤µ¤ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÅÏ¤ê¤ËÁ¥¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¤¹¤°¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£
¼«Âð¤«¤é5Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÉßÃÏ¤Ç»Ü¹©¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¼Åç¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥«¡¼¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥×¥í ¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤ÎÀ¶¿å¾ÏÂåÉ½¤À¡£À¶¿åÂåÉ½¤Ï¥«¡¼¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥×¥í¤Ç30Ç¯°Ê¾å¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¶È¼Ô¤µ¤ó¡£¿ôÇ¯Á°¤ËÆÈÎ©¤·¤Æ¤«¤é¤â·î10ÆüÄøÅÙ¤Ï»Ü¹©¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë(¤â¤¦¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë»Å»ö¤òÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç)¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ªÇ¤¤»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¥Õ¥£¥ë¥à»Ü¹©¤ò¹Ô¤¦Á°¤Î¡Ö¥´¥ë¥Õ¶¡×¡£³Î¤«¤Ë¡¢¤³¤ì¤À¤ÈÃæ¤¬´Ý¸«¤¨¤À
¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ê¥¢¤Î¥É¥¢¤È¥Ï¥Ã¥Á¤Î¥¬¥é¥¹¤Ë¡Ö¥¹¥â¡¼¥¯¥Õ¥£¥ë¥à¡×¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥É¥¢¥¬¥é¥¹¤Ë¤Ï¡ÖÆ©ÌÀ¥Õ¥£¥ë¥à¡×¤òÅ½¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¥¹¥â¡¼¥¯¥Õ¥£¥ë¥à¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥¬¥é¥¹¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤ÎÆ©²áÎ¨¤ò»ý¤Á¡¢¼×Ç®¤ÈUV¥«¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤òÁªÂò¡£ºÇ¶á¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤è¤¯¤ß¤«¤±¤ë¤ä¤Ä¤À¡£Æ©ÌÀ¥Õ¥£¥ë¥à¤ÏÆ©²áÎ¨¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¤ËUV¥«¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Ë¤ÏÆ©ÌÀ¤Ê¥Õ¥£¥ë¥à¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½(¼Ö¸¡¤âOK)¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤¹¤ë¤È·Á¾õ¤¬Ê£»¨¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¡¢ÈñÍÑ¤¬ÇÜ¶á¤¯³Ý¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÃÇÇ°¤·¤¿¡£
ºî¶È¤Ï¡¢¥ê¥¢¥¬¥é¥¹¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤¢¤ë¥É¥é¥ì¥³ÍÑ¥«¥á¥é¤ò¼è¤ê³°¤·¡¢¥¬¥é¥¹¤Î¼ïÎà¤ò¼¨¤¹¾®¤µ¤Ê¥·¡¼¥ë¤òÇí¤¬¤¹¤³¤È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥ê¥¢¥¬¥é¥¹¤Ï¶ÊÌÌÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Õ¥£¥ë¥à¤òÉ½Â¦¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤¿¤¢¤È¡¢¥Ò¡¼¥È¥¬¥ó¤ÇÇ®À®·Á¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¥Ò¡¼¥È¥¬¥ó¤Ï30Ç¯°Ê¾å»È¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Ç¯Âå¥â¥Î¤À¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¥´¥ß¤ä¥Û¥³¥ê¤Îº®Æþ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÀö¾ô¤·¤¿ÆâÂ¦¤Î¥¬¥é¥¹ÌÌ¤Ë¡¢¥µ¥¤¥º¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¥Õ¥£¥ë¥à¤òÃúÇ«¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¡¢¥¬¥é¥¹ÌÌ¤È¤Î´Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿¿åÊ¬¤ò¥Ö¥ì¡¼¥É¤Ç²¡¤·½Ð¤·¤ÆÌ©Ãå¤µ¤»¤ëºî¶È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£
¥ê¥¢¥¬¥é¥¹¤Î¥É¥é¥ì¥³ÍÑ¥«¥á¥é¤ò¼è¤ê³°¤¹
¥ê¥¢³°Â¦¤Ë¥Õ¥£¥ë¥à¤òÅö¤Æ¤Æ¥«¥Ã¥È¤·¡¢30Ç¯¤â¤Î¤Î¥Ò¡¼¥È¥¬¥ó¤ÇÇ®¤·¤Æ¶ÊÌÌ¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÀ®·Á¤·¤Æ¤¤¤¯
Àö¾ô¤·¤¿¸å¤Î¥ê¥¢¥É¥¢¤È¥Ï¥Ã¥Á¤Î¥¬¥é¥¹¤Ë¥Õ¥£¥ë¥à¤òÅ½¤êÉÕ¤±¡¢¥³¥Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¾®·¿¤Î¥Ö¥ì¡¼¥É¤Ç¿åÊ¬¤ä¶õµ¤¤ò²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯
¥ê¥¢¥É¥¢¤Î¥¬¥é¥¹¤ÏºÙ¤¤¥Ô¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¤¿¤áº¸±¦¤Ç4ÌÌ¡£¥ê¥¢¥¬¥é¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥¬¥é¥¹ÌÌ¤Ï¹ç·×5ÌÌ¤À¡£Å½¤êÉÕ¤±¤¿¥¹¥â¡¼¥¯¥Õ¥£¥ë¥à¤Î·¿ÈÖ¤Ï¡Ö¥ë¥ß¥¯¡¼¥ëSD NS-020¡×¡£¥Õ¥í¥ó¥Èº¸±¦¤Ë¤Ï¡Ö¥ë¥ß¥¯¡¼¥ëSD UV8000¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¥ë¥à¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤¿¡£
¥ê¥¢Â¦¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥â¡¼¥¯¥Õ¥£¥ë¥à¤ÏÅ¬ÅÙ¤Ê¥¹¥â¡¼¥¯´¶¤¬¤¢¤ë¡Ö¥ë¥ß¥¯¡¼¥ëSD NS-020¡×
¥Õ¥í¥ó¥È¥É¥¢¤Î¥¬¥é¥¹¤Ë¤Ï¡¢Æ©²áÎ¨¤¬¹â¤¯»ë³¦¤ò¼×¤é¤Ê¤¤¡Ö¥ë¥ß¥¯¡¼¥ëSD UV8000¡×¤ò»ÈÍÑ
´°Á´¤Ë´¥¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÅ·µ¤¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð´Ý1Æü°Ê¾å¡¢±«¤Ê¤É¤Ê¤é´Ý2Æü¤Û¤É¤«¤«¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥É¥¢¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥Õ¥£¥ë¥à¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤ÀÉôÊ¬¤Ï³é¤¤¬ÃÙ¤¯¡¢´¥¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¥¬¥é¥¹¤ò³«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¿¨¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥¦¥¤¥ó¥É¡¼¤Î³«ÊÄ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¥Æ¡¼¥×¤òÅ½¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¡£ºî¶È¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤ÏÌó2»þ´ÖÈ¾¡¢»Ü¹©Âå¤Ï5Ëü±ß¤Û¤É¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤«¤Ê¤ê¡ÈÊÙ¶¯¡É¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
ºî¶È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ö¥«¡¼¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥×¥í ¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤ÎÀ¶¿åÂåÉ½
´°Á´¤Ë´¥Áç¤¹¤ëÁ°¤Ë¥¦¥¤¥ó¥É¡¼¤ò³«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë²«¿§¤¤¥Æ¡¼¥×¤òÅ½¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿
»Ü¹©Ä¾¸å¤Ï¤Þ¤À¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ê¥¢¥¬¥é¥¹¤ÎÀÜÃåÌÌ
´¥Áç¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈÈþ¤·¤¤¥¹¥â¡¼¥¯¥¬¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥ê¥¢¥¬¥é¥¹¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ïº¸Ã¼¤¬¥¹¥Ô¥Ë¥ó¥°¥¬¥ì¡¼¥¸¤Î¤â¤Î¡£»Ä¤ê2¤Ä¤Ï¼«ºî¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ãæ±û¤ÏÉ®¼Ô¤Î¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¾Á°¡¢±¦Ã¼¤Ï¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÉ÷¤Î¥·¥Õ¥È¥Ñ¥¿¡¼¥ó(¥¯¥ë¥Þ¤ÏAT¤Ç¤¹¤¬)¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¤â¤Î¤À
»Ü¹©¸å¤Î¼ÖÆâ¤«¤é³°¤ò¸«¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸
¼×Ç®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê
¥Õ¥£¥ë¥à»Ü¹©¸å¤Î¡Ö¥´¥ë¥Õ¶¡×
¥µ¥ó¥·¥§¡¼¥É¤Ï¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÁªÂò¡¢ÍýÍ³¤Ï?
ÏªÅ·Ãó¼Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹ÍÑ¤Î¥µ¥ó¥·¥§¡¼¥É¤ÏCOXÀ½¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£
Ãó¼ÖÃæ¤Î¼ÖÆâ²¹ÅÙ¤Î¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Amazon¤ä¥«¡¼ÍÑÉÊÅ¹¤Ç2,000±ß¡Á3,000±ßÄøÅÙ¤Î¾¦ÉÊ¤¬´ÊÃ±¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬É½Î¢¤È¤â¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¥é¥¥é¤·¤¿¥â¥Î¡£°ìÊý¡¢¾¯¤·¤ª¹â¤¤1Ëü±ß¤Î¥×¥é¥¤¥¹¥¿¥°¤ò·Ç¤²¤ëCOXÀ½¤Ï¡¢¥·¥§¡¼¥É¤ÎÉ½Â¦¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÁõÃå´¶¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ê¤é¡¢ÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö(¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÉÔºß¤Î»þ´Ö)¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Ë¤¯¤¤¡£
º¸¤¬°¦¼Ö¡Ö¥´¥ë¥Õ¶¡×¡£±¦¤Ï¼¡ÃË¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Û¥ó¥À¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥É¡×¡£¥µ¥ó¥·¥§¡¼¥É¤Î°ã¤¤¤Ç³°¤«¤é¤Î¸«¤¨Êý¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ë
¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¡ÖCOX SPEED¡×¤Î¥í¥´¤¬¹µ¤¨¤á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤«¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ë!
¼¼ÆâÂ¦¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÌÀ¤ë¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤
¥´¥ë¥Õ1¡Á3¤ò¼çÍ×Å¬¹ç¼Ö¼ï¤È¤·¤ÆÀß·×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥µ¥¤¥º¤Ï¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£À¸ÃÏ¤Ë¸ü¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÂÑµ×À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£É½ÌÌ¤Î³Ñ¤Ë¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¡ÖCOX SPEED¡×¤Î¥í¥´¤¬¹µ¤¨¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤âºòÇ¯Æ±ÍÍ¤Ë½ë¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¸¶¥¢¥¥é ¤Ï¤é¤¢¤¤é 1983Ç¯¡¢Ë¿ÄÌ¿®¼Ò¼Ì¿¿Éô¤ËÆþ¼Ò¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¢¥Ç¥¹¥¯¤ò·Ð¸³¸å¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÉôÌç¤Ç¼«Æ°¼Ö¤òÃ´Åö¡£½µ1ËÜ¡¢Ç¯´Ö50ËÜ¤Î»î¾èµ¤òÌó5Ç¯´Ö¼¹É®¡£¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¤Ç³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ëµ»ö¤òÈ¯É½Ãæ¡£»î¾è²ñ¡¢È¯É½²ñ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼«¤é¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿®¾ò¤È¤¹¤ë¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ö¥´¥ë¥Õ¶ GLi¡×(1990Ç¯¼°)¤È·Þ¤¨¤ë½é¤á¤Æ¤Î²Æ(ËÜ¹Æ¤Î¼Ì¿¿¤Ï»£±Æ¡§¸¶¥¢¥¥é¡¢¸åÊý¤ÏÈ¬¹âÀþÂ¿ËàÀî¶¶ÎÂ¤òÄÌ²áÃæ¤ÎJR¼ÖÎ¾)
¡Ö¥´¥ë¥Õ¶¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤È¸Å¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ï¥¬¥é¥¹¤ÎÌÌÀÑ¤¬¹¤¤¤·¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç»ë³¦¤¬ÎÉ¹¥¤À¡£¤¿¤À¡¢Æ±¾è¤¹¤ëºÊ¤«¤é¤Ï¡Ö½õ¼êÀÊ¤ËºÂ¤ë¤È½ë¤¤¤·Æü¤Ë¾Æ¤±¤ë¡£¸å¤í¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤ë¤È¤¤Ï³°¤«¤é´Ý¸«¤¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤ÎÍ×µá¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥«¡¼¥Õ¥£¥ë¥à¤òÅ½¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤ÎÎ®¤ì¤À¡£
¤´Í÷¤ÎÄÌ¤ê¡¢¡Ö¥´¥ë¥Õ¶¡×¤Ï¥¬¥é¥¹ÌÌ¤ÎÂç¤¤¤¥¯¥ë¥Þ¤À
¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ò¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¶á½ê¤ÎÀ°È÷¹©¾ì(¹ñÎ©»Ô¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ï¥¤¥Æ¥¯¥»¥ó¥¿¡¼)¤Î¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¶È¼Ô¤µ¤ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÅÏ¤ê¤ËÁ¥¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¤¹¤°¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£
¼«Âð¤«¤é5Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÉßÃÏ¤Ç»Ü¹©¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¼Åç¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥«¡¼¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥×¥í ¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤ÎÀ¶¿å¾ÏÂåÉ½¤À¡£À¶¿åÂåÉ½¤Ï¥«¡¼¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥×¥í¤Ç30Ç¯°Ê¾å¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¶È¼Ô¤µ¤ó¡£¿ôÇ¯Á°¤ËÆÈÎ©¤·¤Æ¤«¤é¤â·î10ÆüÄøÅÙ¤Ï»Ü¹©¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë(¤â¤¦¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë»Å»ö¤òÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç)¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ªÇ¤¤»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¥Õ¥£¥ë¥à»Ü¹©¤ò¹Ô¤¦Á°¤Î¡Ö¥´¥ë¥Õ¶¡×¡£³Î¤«¤Ë¡¢¤³¤ì¤À¤ÈÃæ¤¬´Ý¸«¤¨¤À
¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ê¥¢¤Î¥É¥¢¤È¥Ï¥Ã¥Á¤Î¥¬¥é¥¹¤Ë¡Ö¥¹¥â¡¼¥¯¥Õ¥£¥ë¥à¡×¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥É¥¢¥¬¥é¥¹¤Ë¤Ï¡ÖÆ©ÌÀ¥Õ¥£¥ë¥à¡×¤òÅ½¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¥¹¥â¡¼¥¯¥Õ¥£¥ë¥à¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¥¬¥é¥¹¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤ÎÆ©²áÎ¨¤ò»ý¤Á¡¢¼×Ç®¤ÈUV¥«¥Ã¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤òÁªÂò¡£ºÇ¶á¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤è¤¯¤ß¤«¤±¤ë¤ä¤Ä¤À¡£Æ©ÌÀ¥Õ¥£¥ë¥à¤ÏÆ©²áÎ¨¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¤ËUV¥«¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Ë¤ÏÆ©ÌÀ¤Ê¥Õ¥£¥ë¥à¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½(¼Ö¸¡¤âOK)¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤¹¤ë¤È·Á¾õ¤¬Ê£»¨¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¡¢ÈñÍÑ¤¬ÇÜ¶á¤¯³Ý¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÃÇÇ°¤·¤¿¡£
ºî¶È¤Ï¡¢¥ê¥¢¥¬¥é¥¹¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤¢¤ë¥É¥é¥ì¥³ÍÑ¥«¥á¥é¤ò¼è¤ê³°¤·¡¢¥¬¥é¥¹¤Î¼ïÎà¤ò¼¨¤¹¾®¤µ¤Ê¥·¡¼¥ë¤òÇí¤¬¤¹¤³¤È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥ê¥¢¥¬¥é¥¹¤Ï¶ÊÌÌÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Õ¥£¥ë¥à¤òÉ½Â¦¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤¿¤¢¤È¡¢¥Ò¡¼¥È¥¬¥ó¤ÇÇ®À®·Á¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¥Ò¡¼¥È¥¬¥ó¤Ï30Ç¯°Ê¾å»È¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Ç¯Âå¥â¥Î¤À¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¥´¥ß¤ä¥Û¥³¥ê¤Îº®Æþ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÀö¾ô¤·¤¿ÆâÂ¦¤Î¥¬¥é¥¹ÌÌ¤Ë¡¢¥µ¥¤¥º¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¥Õ¥£¥ë¥à¤òÃúÇ«¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¡¢¥¬¥é¥¹ÌÌ¤È¤Î´Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿¿åÊ¬¤ò¥Ö¥ì¡¼¥É¤Ç²¡¤·½Ð¤·¤ÆÌ©Ãå¤µ¤»¤ëºî¶È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£
¥ê¥¢¥¬¥é¥¹¤Î¥É¥é¥ì¥³ÍÑ¥«¥á¥é¤ò¼è¤ê³°¤¹
¥ê¥¢³°Â¦¤Ë¥Õ¥£¥ë¥à¤òÅö¤Æ¤Æ¥«¥Ã¥È¤·¡¢30Ç¯¤â¤Î¤Î¥Ò¡¼¥È¥¬¥ó¤ÇÇ®¤·¤Æ¶ÊÌÌ¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÀ®·Á¤·¤Æ¤¤¤¯
Àö¾ô¤·¤¿¸å¤Î¥ê¥¢¥É¥¢¤È¥Ï¥Ã¥Á¤Î¥¬¥é¥¹¤Ë¥Õ¥£¥ë¥à¤òÅ½¤êÉÕ¤±¡¢¥³¥Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¾®·¿¤Î¥Ö¥ì¡¼¥É¤Ç¿åÊ¬¤ä¶õµ¤¤ò²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯
¥ê¥¢¥É¥¢¤Î¥¬¥é¥¹¤ÏºÙ¤¤¥Ô¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¤¿¤áº¸±¦¤Ç4ÌÌ¡£¥ê¥¢¥¬¥é¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥¬¥é¥¹ÌÌ¤Ï¹ç·×5ÌÌ¤À¡£Å½¤êÉÕ¤±¤¿¥¹¥â¡¼¥¯¥Õ¥£¥ë¥à¤Î·¿ÈÖ¤Ï¡Ö¥ë¥ß¥¯¡¼¥ëSD NS-020¡×¡£¥Õ¥í¥ó¥Èº¸±¦¤Ë¤Ï¡Ö¥ë¥ß¥¯¡¼¥ëSD UV8000¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¥ë¥à¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤¿¡£
¥ê¥¢Â¦¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥â¡¼¥¯¥Õ¥£¥ë¥à¤ÏÅ¬ÅÙ¤Ê¥¹¥â¡¼¥¯´¶¤¬¤¢¤ë¡Ö¥ë¥ß¥¯¡¼¥ëSD NS-020¡×
¥Õ¥í¥ó¥È¥É¥¢¤Î¥¬¥é¥¹¤Ë¤Ï¡¢Æ©²áÎ¨¤¬¹â¤¯»ë³¦¤ò¼×¤é¤Ê¤¤¡Ö¥ë¥ß¥¯¡¼¥ëSD UV8000¡×¤ò»ÈÍÑ
´°Á´¤Ë´¥¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÅ·µ¤¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð´Ý1Æü°Ê¾å¡¢±«¤Ê¤É¤Ê¤é´Ý2Æü¤Û¤É¤«¤«¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥É¥¢¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥Õ¥£¥ë¥à¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤ÀÉôÊ¬¤Ï³é¤¤¬ÃÙ¤¯¡¢´¥¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¥¬¥é¥¹¤ò³«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¿¨¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥¦¥¤¥ó¥É¡¼¤Î³«ÊÄ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¥Æ¡¼¥×¤òÅ½¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¡£ºî¶È¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤ÏÌó2»þ´ÖÈ¾¡¢»Ü¹©Âå¤Ï5Ëü±ß¤Û¤É¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤«¤Ê¤ê¡ÈÊÙ¶¯¡É¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
ºî¶È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ö¥«¡¼¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥×¥í ¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤ÎÀ¶¿åÂåÉ½
´°Á´¤Ë´¥Áç¤¹¤ëÁ°¤Ë¥¦¥¤¥ó¥É¡¼¤ò³«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë²«¿§¤¤¥Æ¡¼¥×¤òÅ½¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿
»Ü¹©Ä¾¸å¤Ï¤Þ¤À¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ê¥¢¥¬¥é¥¹¤ÎÀÜÃåÌÌ
´¥Áç¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈÈþ¤·¤¤¥¹¥â¡¼¥¯¥¬¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥ê¥¢¥¬¥é¥¹¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ïº¸Ã¼¤¬¥¹¥Ô¥Ë¥ó¥°¥¬¥ì¡¼¥¸¤Î¤â¤Î¡£»Ä¤ê2¤Ä¤Ï¼«ºî¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ãæ±û¤ÏÉ®¼Ô¤Î¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¾Á°¡¢±¦Ã¼¤Ï¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÉ÷¤Î¥·¥Õ¥È¥Ñ¥¿¡¼¥ó(¥¯¥ë¥Þ¤ÏAT¤Ç¤¹¤¬)¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¤â¤Î¤À
»Ü¹©¸å¤Î¼ÖÆâ¤«¤é³°¤ò¸«¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸
¼×Ç®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê
¥Õ¥£¥ë¥à»Ü¹©¸å¤Î¡Ö¥´¥ë¥Õ¶¡×
¥µ¥ó¥·¥§¡¼¥É¤Ï¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÁªÂò¡¢ÍýÍ³¤Ï?
ÏªÅ·Ãó¼Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹ÍÑ¤Î¥µ¥ó¥·¥§¡¼¥É¤ÏCOXÀ½¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¡£
Ãó¼ÖÃæ¤Î¼ÖÆâ²¹ÅÙ¤Î¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Amazon¤ä¥«¡¼ÍÑÉÊÅ¹¤Ç2,000±ß¡Á3,000±ßÄøÅÙ¤Î¾¦ÉÊ¤¬´ÊÃ±¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬É½Î¢¤È¤â¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¥é¥¥é¤·¤¿¥â¥Î¡£°ìÊý¡¢¾¯¤·¤ª¹â¤¤1Ëü±ß¤Î¥×¥é¥¤¥¹¥¿¥°¤ò·Ç¤²¤ëCOXÀ½¤Ï¡¢¥·¥§¡¼¥É¤ÎÉ½Â¦¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÁõÃå´¶¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ê¤é¡¢ÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö(¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÉÔºß¤Î»þ´Ö)¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Ë¤¯¤¤¡£
º¸¤¬°¦¼Ö¡Ö¥´¥ë¥Õ¶¡×¡£±¦¤Ï¼¡ÃË¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Û¥ó¥À¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥É¡×¡£¥µ¥ó¥·¥§¡¼¥É¤Î°ã¤¤¤Ç³°¤«¤é¤Î¸«¤¨Êý¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ë
¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¡ÖCOX SPEED¡×¤Î¥í¥´¤¬¹µ¤¨¤á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤«¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ë!
¼¼ÆâÂ¦¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÌÀ¤ë¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤
¥´¥ë¥Õ1¡Á3¤ò¼çÍ×Å¬¹ç¼Ö¼ï¤È¤·¤ÆÀß·×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥µ¥¤¥º¤Ï¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£À¸ÃÏ¤Ë¸ü¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÂÑµ×À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£É½ÌÌ¤Î³Ñ¤Ë¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¡ÖCOX SPEED¡×¤Î¥í¥´¤¬¹µ¤¨¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤âºòÇ¯Æ±ÍÍ¤Ë½ë¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¸¶¥¢¥¥é ¤Ï¤é¤¢¤¤é 1983Ç¯¡¢Ë¿ÄÌ¿®¼Ò¼Ì¿¿Éô¤ËÆþ¼Ò¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¢¥Ç¥¹¥¯¤ò·Ð¸³¸å¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÉôÌç¤Ç¼«Æ°¼Ö¤òÃ´Åö¡£½µ1ËÜ¡¢Ç¯´Ö50ËÜ¤Î»î¾èµ¤òÌó5Ç¯´Ö¼¹É®¡£¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¤Ç³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ëµ»ö¤òÈ¯É½Ãæ¡£»î¾è²ñ¡¢È¯É½²ñ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼«¤é¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿®¾ò¤È¤¹¤ë¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é