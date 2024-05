人気ビストロが手がけるパン屋のクロックムッシュはなんと3種類！（東京・恵比寿）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は恵比寿駅近くにオープンした、人気ビストロが手掛けたやさしい味わいのベーカリー。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

Boulangerie LE LION(東京・恵比寿)

クロッカン 出典:えもやん★スイーツハンターさん

2023年12月、恵比寿駅から徒歩8分ほどの場所に恵比寿で人気のビストロ「ル・リオン」が手掛けるベーカリー「Boulangerie LE LION」がオープンしました。「ル・リオン」はオープンしてから、変わらぬおいしさで支持され続けている老舗ビストロ。同店では、ビストロでも提供しているバゲットをはじめ、焼き菓子やデニッシュなど多種多彩な商品を販売しています。

多彩なパンが並ぶ 出典:ゆっきょしさん

シンプルでモダンな外観で、店内はコンパクトながらお洒落ですっきりとした気持ちの良い空間。ショーケースには毎日さまざまなパンが並べられています。

バゲット 写真:お店から

看板メニューの「バゲット」378円は、北海道産小麦を使用し気泡があいた軽い食感。どんな料理にも合わせられる優等生です。クラム(内側)とクラスト(外側)のバランスが良い斜め切りがおすすめだそう。こちらはハーフサイズでも購入できます。こちらのバゲットを縦半分にカットし、ベーコンとビーフカレーをのせ、シュレッドチーズをかけて焼きあげた「焼きチーズカレー」302円も人気です。溶けたチーズとカレーの相性が良くボリューミー。

ビーフカレーパン 出典:えもやん★スイーツハンターさん

スコーンは、牛乳とヨーグルト、バターで作った優しい味わいの「プレーン」324円と、チョコチップと一緒にカカオニブも一緒に練り込んだ甘さの中にある苦みのアクセントが良い「チョコレート」378円、紅茶の香りとホワイトチョコレートのミルキーな甘さが楽しめる「アールグレイ」378円の3種類を用意。その他、カボチャが練り込まれている珍しい「メロンパン」302円や、ブリオッシュ生地で作られたユニークな形の「クリームパン」346円など甘い系のパンも充実しています。

クロックムッシュ 出典:karin☆さん

惣菜パンは、直径7センチとミニサイズの「ミートパイ」もおすすめ。サクサクのパイ生地に、豚肉とトマトと玉ねぎが入っていて、香辛料がフワッと香る食べ応えのある一品。ハムとチーズを挟んでホワイトソースとシュレッドチーズで焼き上げるクロックムッシュは、ノーマルな「クロックムッシュ」486円と「バンズのクロックムッシュ」540円、「クロワッサンのクロックムッシュ」540円の3種類があります。

昨今、高級志向のベーカリーが増えていますが、同店は近くにあったら通いたくなるような日常使いができるお店。食卓に並べば家族が笑顔になるやさしいおいしさを、是非味わってみてください。

食べログレビュアーのコメント

比較的手頃な価格帯がうれしい 出典:ゆっきょしさん

『・クリームパン 320円+Tax

パン生地でクリームが完全にくるまれていないユニークな

形状ですが、美味しい商品です!

・メロンパン 280円+Tax

カボチャが練り込んであり、カボチャのほのかな風味が

感じられる、美味しい商品でありまする〜

・クロワッサン 320円+Tax

そのお店の技術的なレベルが良く分かりますので、

毎回の様に購入していますが、断面は先ず先ず。

表面はカリッとしており、バターの風味たっぷりの

美味しい「クロワッサン」ですね !』(ゆっきょしさん)

クロワッサン 出典:えもやん★スイーツハンターさん

『・クロワッサン

結構でっぷりとした大きなサイズ。中は詰まっていてサックリ。あっさりバターの軽い口当たり。

・メロンパン

しっとり生地で上にシュガーがけ。クリームは入っていませんが、全体がトロみがかった質感。ザッツスイーツな味わいのメロンパン。

・クルミカンパーニュ 1/2

ビストロでも出しているというカンパーニュ。クルミ入りを購入ザクッと食感のしっかりハード系。クルミたっぷりで、香ばしいです。

・クロッカン

サクサクカリカリ。うーんこの食感。クロッカンと言ったらこの焼菓子感ですね。

・ビーフカレーパン

サクサク外皮にトロッとしたカレー。ビーフは塊で大きめ。中辛程度で食べやすい。

パン屋さんも魅力的なお店が集まる恵比寿ですが、またしても高品質なお店が誕生しましたね〜。』(えもやん★スイーツハンターさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆Boulangerie LE LION住所 : 東京都渋谷区恵比寿1-16-20 竹下ビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

文:佐藤明日香

