King ＆ Prince高橋海人、永瀬廉休養発表で「僕がキンプリ守る」決意新たに「WE ARE！」1人でのステージで思ったことは？

◆King & Prince高橋海人「僕がキンプリ守る」決意新たに

【モデルプレス=2024/05/31】King & Princeの高橋海人(※「高」は正式には「はしごだか」)が30日、グループの公式X(旧Twitter)を更新。29日・30日に京セラドーム大阪にて開催されたライブイベント「WE ARE! Let's get the party STARTO!!」で欠席していたメンバーの永瀬廉について思いをつづった。永瀬は29日の公演準備の際に右耳を負傷。「WE ARE! Let's get the party STARTO!!」では出演を見合わせ、療養のため2週間ほど活動休止することを発表している。

高橋はこの日の投稿で、「WE ARE!ありがとうございました。ティアラのみんな、WE ARE!コンサートを楽しみにしてくれていた皆さん。心配をかけました!」「僕自身ステージに1人で立って思ったことは温かい声援とペンライトで応援してくれたみんなへの感謝です!そしてめっちゃ廉に会いたくなりました!笑」とファンと永瀬への思いをつづった。続けて、「とにかく休息に徹してもらう間は僕がキンプリ守るので」と決意を表明。最後に「ティアラのみんな2日間、一緒にキンプリを支えてくれてありがとう!廉に愛を沢山伝えてくれたら僕も幸せです。また2人でみんなに会いたいです!」と感謝の言葉を伝え、投稿を締めくくっている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】