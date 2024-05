8月16・17日に北海道で開催されるオールナイト野外ロックフェスティバル『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO』の追加アクトが31日、発表された。ラインナップに加わったのは、昨年11月26日に死去したThe BirthdayのチバユウスケさんとLOSALIOSの中村達也が主宰として2002年に発足させた『WEEKEND LOVERS』。今回は『WEEKEND LOVERS 2024 “with You”』と冠し、同フェスに2002年以来22年ぶり2度目の登場となる。

『WEEKEND LOVERS』は、2002年に“ROSSO & LOSALIOS presents”として始まったオールナイトスタイルのジョイントライブ。2008年の第2回からは通常の終演時刻に変更し、The Birthday、FRICTION、EOR、JOY HEIGHTSを中心としてゲストバンドを交えて全国を縦断した。今回の『WEEKEND LOVERS 2024 “with You”』では、LOSALIOSとThe Birthday(クハラカズユキ、ヒライハルキ、フジイケンジ)がホストを務め、“with You”をテーマにゲストミュージシャンとチバさんが残してきた楽曲をつなぐ。ゲストミュージシャンは、『WEEKEND LOVERS』発足当初にはROSSOで、2010年まではThe Birthdayでチバさんと活動をともにしていたイマイアキノブ、2013年の『WEEKEND LOVERS’13』に中村とMANNISH BOYS名義で出演した斉藤和義、村越“HARRY”弘明(THE STREET SLIDERS)、YONCE(Suchmos、Hedigan’s)らが名を連ねる。■『RISING SUN ROCK FESTIVAL 2024 in EZO』日程・出演者8月16日(金)・17日(土) 北海道・石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ▼8月16日(金)a flood of circle、ALI、UVERworld、折坂悠太(band)、KID FRESINO、奇妙礼太郎BAND、女王蜂、syrup16g、sumika、w.o.d.、DISH//、tonun、怒髪天、never young beach、Vaundy、ハルカミライ、BAND-MAID、ハンブレッダーズ、羊文学、平井大、フジファブリック、THA BLUE HERB、moon drop、森山直太朗、RIZE、Lucky Kilimanjaro、離婚伝説、ROTH BART BARON、WurtSほか▼8月17日(土)ammo、泉谷しげる、indigo la End、打首獄門同好会、奥田民生(弾き語り)、Omoinotake、小山田壮平(band set)、木村カエラ、9mm Parabellum Bullet、クリープハイプ、Kroi、Cody・Lee(李)、ゴスペラーズ、KOTORI、ZION、Saucy Dog、SHE'S、SIX LOUNGE、SHANK、ズーカラデル、スガ シカオ with FUYU、菅田将暉、スピッツ、XIIX、東京スカパラダイスオーケストラ、THE BACK HORN、Bialystocks、ヒトリエ、Billyrrom、the pillows、04 Limited Sazabys、Furui Riho、フレデリック、HEY-SMITH、Hedigan's、My Hair is Bad、YONA YONA WEEKENDERS、LiSA、ReN、Laura day romance、WEEKEND LOVERS 2024 “with You”ほか