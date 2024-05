4人組ロックバンド・The Birthdayが、2022年に行った全国ツアー『TOUR 2022「GO WEST.YOUNGMAN」』の映像作品化を発表した。発売日は、昨年11月26日に死去した同バンドのボーカリスト、チバユウスケさんの誕生日である7月10日。同ツアーは、メンバーの新型コロナウイルス感染なども乗り越えながら全国12ヶ所をめぐったもので、チバさんにとって最後のツアーとなった。本作『LIVE AT NAKANO SUNPLAZA 2022“GO WEST.YOUNGMAN”』に収録されるのは2019年以来のホール公演、12月8日の東京・中野サンプラザのライブになる。

同公演では、映画『THE FIRST SLAM DUNK』のオープニング主題歌「LOVE ROCKETS」を映画公開後初披露したほか、公演前日にリリースした『月夜の残響 ep.』収録の新曲も披露しており、本作には演奏された全19曲が収録される。本作のリリース形態は映像(Blu-ray)、音源(レコード盤・3枚組)、映像(Blu-ray)+音源(レコード盤・3枚組)+当日のライブ写真集を封入した限定BOXの計3形態。さらに、『月夜の残響ep.』と『April』のレコード盤のリリースも発表され、6月8日正午から各レコード店、ECサイトで予約受付開始となる。■『LIVE AT NAKANO SUNPLAZA 2022“GO WEST.YOUNGMAN”』収録曲01. トランペット02. COME TOGETHER03. アンチェイン04. ある朝05. BECAUSE06. 声07. スカイブルー08. LUST -チェリーの入ったリンゴ酒を見て想うこと-09. 抱きしめたい10. 24時11. DIABLO 〜HASHIKA〜12 .あの娘のスーツケース13. LOVE ROCKETS14. 咆哮15. ギムレット16. ブラックバードカタルシス17. ヘッドライト18. READY STEADY GO19. ローリン