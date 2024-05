八天堂から、ムーミンバレーパーク限定のオリジナルパッケージ「くりーむパン レモン」が登場。

初夏にぴったりな爽やかなフレーバー「くりーむパン レモン」は、「リトルミイ」のシールが目印のスイーツです。

また、コラボレーション第一弾で人気だった「ムーミン」のシール付きのフレーバー「くりーむパン ブルーベリー」が再登場します☆

八天堂 ムーミンバレーパークオリジナルパッケージ「くりーむパン レモン/ブルーベリー」

価格:1個 各440円(税込)

販売期間:2024年6月1日(土)〜8月31日(土)※数量限定、無くなり次第終了

販売店舗:ムーミンバレーパーク「ムーミン谷の食堂」

※八天堂店舗、オンラインショップでの販売はありません

八天堂は、2023年からムーミンバレーパーク限定で、オリジナルパッケージの「くりーむパン」を販売中。

花柄のイラストベースに「ムーミン」たち各キャラクターのシールを添付した、パーク散策のお供やお土産にもぴったりなスイーツです。

今回、初夏にぴったりな爽やかなフレーバーとして「リトルミイ」をデザインした「くりーむパン レモン」が新登場!

また、コラボレーション第一弾で人気を集めた「ムーミン」のシールが目印の「くりーむパン ブルーベリー」が再登場します。

くりーむパン レモン

ひと口食べるとレモンの爽やかな風味が広がる「くりーむパン レモン」

しっとりふんわり柔らかな生地の中に、広島県産のみずみずしいレモンマーマレードと八天堂特製のクリームが2層仕立てで入っています。

木の下で穏やかに佇む「リトルミイ」のシールが目印です。

くりーむパン ブルーベリー

ジューシーなブルーベリージャムと軽いくちどけのクリームを詰めた、しっとりふんわり柔らかなくりーむパン。

ブルーベリーの酸味とクリームの甘さが合わさった、甘酸っぱい味わいを堪能できます。

ステップを踏んで楽しく踊る「ムーミントロール」のシールが目印です。

「リトルミイ」と「ムーミントロール」のシールがついた、初夏にぴったりなフレーバーのくりーむパン。

2024年6月1日(土)からムーミンバレーパーク「ムーミン谷の食堂」にて販売される「くりーむパン レモン」「くりーむパン ブルーベリー」の紹介でした☆

