外国人観光客に中国の日常体験が人気 上海市

29日、自作の小籠包を試食する外国人観光客。（上海＝新華社記者/陳愛平）

【新華社上海5月31日】中国上海市で29日、英国、カナダ、アイスランドなどからやって来た観光客が野菜市場を見学し、料理スタジオを訪れて小籠包や揚州チャーハンなどの作り方を学んだ。

同市文化・観光局によると、1〜4月に市内を訪れたインバウンド観光客は前年同期比3.1倍の延べ190万人近くに上った。住民の生活に触れるコースが注目を集めており、中でも美食文化体験の人気が高い。（記者/陳愛平）

外国人観光客に中国の日常体験が人気 上海市

29日、上海市の広元市場で、外国人観光客に調理済み食品を紹介する調理師。（上海＝新華社記者/陳愛平）

外国人観光客に中国の日常体験が人気 上海市

29日、揚州チャーハンの作り方を学ぶ外国人観光客。（上海＝新華社記者/陳愛平）

外国人観光客に中国の日常体験が人気 上海市

29日、上海市の広元市場を訪れ、コックの傅黄華（ふ・こうか）さんに市民がよく食べる野菜を教わる外国人観光客。（上海＝新華社記者/陳愛平）

外国人観光客に中国の日常体験が人気 上海市

29日、自作の小籠包を手にした外国人観光客。（上海＝新華社記者/陳愛平）

外国人観光客に中国の日常体験が人気 上海市

29日、ナプキンを使って小籠包の包み方のこつを外国人観光客に教えるコック。（上海＝新華社記者/陳愛平）

外国人観光客に中国の日常体験が人気 上海市

29日、上海市の広元市場で、外国人観光客に食材の選び方を説明するコックの傅黄華（ふ・こうか）さん。（上海＝新華社記者/陳愛平）

外国人観光客に中国の日常体験が人気 上海市

29日、コックに教わりながら小麦粉の生地を延ばす外国人観光客。（上海＝新華社記者/陳愛平）

外国人観光客に中国の日常体験が人気 上海市

29日、皮を作るため、生地を小分けする外国人観光客。（上海＝新華社記者/陳愛平）

外国人観光客に中国の日常体験が人気 上海市

29日、上海市のクッキングスタジオで小籠包の包み方を学ぶカナダ人観光客。（上海＝新華社記者/陳愛平）

外国人観光客に中国の日常体験が人気 上海市

29日、上海市の広元市場で食材を撮影するカナダ人観光客。（上海＝新華社記者/陳愛平）

外国人観光客に中国の日常体験が人気 上海市

29日、上海市の広元市場で、夏の定番食材であるザリガニについて説明を受ける外国人観光客。（上海＝新華社記者/陳愛平）

外国人観光客に中国の日常体験が人気 上海市

29日、上海市の広元市場で水産品に関心を示す外国人観光客。（上海＝新華社記者/陳愛平）

外国人観光客に中国の日常体験が人気 上海市

29日、自作の揚州チャーハンを手にした外国人観光客。（上海＝新華社記者/陳愛平）

外国人観光客に中国の日常体験が人気 上海市

29日、上海市のクッキングスタジオで小籠包の具の混ぜ方を学ぶ外国人観光客。（上海＝新華社記者/陳愛平）