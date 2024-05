「THE FACT MUSIC AWARDS」今年は9月8日に京セラドーム大阪で開催！

「2024 THE FACT MUSIC AWARDS(TMA)」が、9月に開催される。「THE FACT MUSIC AWARDS」組織委員会は本日(31日)、「THE FACTが主催し、FAN N STARが主管する『2024 THE FACT MUSIC AWARDS』が9月8日、京セラドーム大阪で開催される」と明らかにした。「THE FACT MUSIC AWARDS」は、K-POPアーティストとファンが一緒に作る音楽授賞式だ。2019年4月にスタートし、今回で7回目となる。

特に今年は、THE FACTの創刊10周年を記念して、初めて海外での開催を確定した。「NEW GEN FOR FANSTIVAL」というスローガンのもと、新しいK-POPの時代をリードする次世代アーティストとMZ(ミレニアム世代+Z世代)ファンが一緒に楽しめる祭りを繰り広げる予定だ。開催が100日後に迫っている「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」には、今年の音楽界を華やかに飾るハイクラスK-POPアーティストが総出動し、ステージを埋め尽くす。同授賞式はファンがFAN N STARを通じて、応援するアーティストに投票し、トロフィーの主人公を決めることができる。投票の結果と共に音源成績、アルバム売上などの客観的なデータ、審査員団の公正かつ厳格な審査の過程を経て、各部門の受賞者が決定する。「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」は、今後ホームページを通じてアーティストのラインナップ、授賞部門および審査基準などを順次発表する予定だ。