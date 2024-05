映画『IT/イット THE END “それ”が見えたら、終わり。』シリーズで恐怖のピエロ・ペニーワイズを演じたビル・スカルスガルドが、同作の前日譚(たん)ドラマ「ウェルカム・トゥ・デリー(原題) / Welcome to Derry」で同キャラクターを再演することが決定した。現地時間30日、米動画配信サービス「Max」が正式発表した。

『IT/イット』は、アメリカの田舎町デリーで起こる児童連続失踪事件の裏に潜むペニーワイズの恐怖を描いた大ヒットホラー。前日譚ドラマは1960年代のデリーを舞台に、ペニーワイズ誕生の起源にも迫るとみられている。Maxの公式Xでは、映画版ペニーワイズの場面写真と共に、「悪夢が終わったと思ったら……」とつづられ、ビルの復帰が告知されている。

ビルのほか、主要キャストにはテイラー・ペイジ、ジョヴァン・アデポ、クリス・チョーク、ジェームズ・レマーが名を連ねている。ドラマは全9話構成で、映画シリーズを手がけたアンディ・ムスキエティが4話分を監督する予定となっている。(編集部・倉本拓弥)