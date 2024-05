『進撃の巨人』と株式会社ユートレジャーのコラボアイテム「シンプルメッセージリング(指輪)」の発売が発表された。

【写真】リヴァイ「お前らありがとうな」……コラボ指輪を見る

本品は各キャラクターのセリフを英文で刻印したメッセージリング(指輪)。エレン・イェーガーの「When we're born... ...all of us... ...are free.(オレたちは皆…生まれた時から…自由だ…)」。ミカサ・アッカーマンの「This is a... ...cruel world. And yet... ...so beautiful...(この世界は 残酷だ…そして…とても美しい)」。

アルミン・アルレルトの「The only thing I have to give is this.(僕が捨てられる物なんてこれしか無いんだ)」。リヴァイの「Thanks... ...all of you.(お前らありがとうな)」ーー。作中の印象深いシーンを想起させる台詞が刻まれる。

本品は5月30日~6月27日の期間限定で、ユートレジャーオンラインショップにて予約を受け付けている。

(文=リアルサウンド ブック編集部)