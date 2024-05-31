【ポケットモンスター モンコレ 極めろテラスタル 変形！ポケモンジム】7月20日 発売予定価格：5,500円

タカラトミーは、玩具「ポケットモンスター モンコレ 極めろテラスタル 変形！ポケモンジム」を7月20日に発売する。通販サイト「タカラトミーモール」などで予約を受け付けており、価格は5,500円。

本製品は、同社の「ポケットモンスター」に登場するポケモン達を完全再現したハイクオリティフィギュア「モンスターコレクション（モンコレ）」を使って、「スイングバトル」、「スピンバトル」、「ローリングバトル」の3種類のバトルのほか、「ジムモード」と「バトルモード」への変形や「エレベーター」などのギミックが楽しめる玩具となっている。

また本製品はジムのみでモンコレが付属していないが、ニャローテ、アチゲータ、ウェルカモのモンコレが付属したセットも販売している。

「ポケットモンスター モンコレ 極めろテラスタル 変形！ポケモンジム」

「ポケットモンスター モンコレ 極めろテラスタル 変形！ポケモンジム＋ニャローテ＋アチゲータ＋ウェルカモセット」

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