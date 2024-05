5月31日 発表

Netflixは5月31日、サンドボックス「Minecraft(マインクラフト)」に関するアニメシリーズの制作を発表した。

様々なプラットフォームで展開されているサンドボックス「Minecraft」のアニメシリーズが制作されることとなった。本作は今年15周年を迎え、セールを始めとした様々なキャンペーンが実施されていたが、サブスクリプションサービスの「Netflix」にてアニメシリーズとしての展開が決定した。NetflixとMojang Studiosが携わる作品となり、放送時期などの詳細は後日アナウンスされる。

NETFLIX & CRAFT ??



From Netflix & Mojang Studios, an animated Minecraft series is officially in the works. pic.twitter.com/HjeR166BBc