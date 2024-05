バンダイから、漫画やアニメなどで人気のキャラクター「ちいかわ」初のスマホ型液晶玩具が登場!

付け替え可能な「みみアクセ」で 「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」にチェンジできる「ちいかわフォン」が発売されます☆

バンダイ「ちいかわフォン」

販売開始日:2024年8月3日(土)

価格:13,750円(税込)

対象年齢:6才以上

セット内容:ちいかわフォン本体1個/タッチペン1個/みみアクセ3個/取付用松葉紐1本/取扱説明書1枚

サイズ:高さ約12cm、幅約7cm、厚さ約2.5cm

販売店舗:全国の玩具店、百貨店・家電量販店の玩具売り場 など

発売元:株式会社バンダイ

バンダイから、人気キャラクター「ちいかわ」デザインのスマホ型液晶玩具「ちいかわフォン」が登場します!

「ちいかわフォン」には「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」のそれぞれの耳の形をしたアクセサリー「みみアクセ」が3つ付属。

「みみアクセ」を付け替えることでスマホ型液晶玩具を「ちいかわ」たちにチェンジさせることができる1台3役のグッズです。

好きなキャラクターの「みみアクセ」に差し替えて、ペン操作で顔をなでたり、本体を振って驚かせてみたりなど、コミュニケーション遊びが楽しめるのも特徴。

また、キャラクターボイスも10種以上を搭載し、「ちいかわ」の魅力がつまっています。

ほかにも、「ちいかわ」にちなんだアプリから実用メニューまで全57アプリを搭載。

「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」の他に30キャラクターがアプリ内に登場します。

スマートフォンさながらに、キャラクターと電話したりメッセージを送りあったり、写真や動画も撮れたりなど、本物のスマートフォンに憧れる子供たちの気持ちに寄り添った機能つき。

大人から子供まで幅広い方が楽しめるグッズです☆

ちいかわたちと仲良くなれる!おせわ機能

待ち受け画面の「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」は、タッチペンでなでたり、つついたりなどでコミュニケーションをとることができる「ちいかわフォン」

またご飯をあげたりおしゃれをさせてあげたりとお世話をすることができます。

さらにたくさんお世話をしていると、「モモンガ」や「シーサー」などほかのキャラクターが訪ねてきてプロフィールを集めることが可能です。

本物のスマートフォンのような実用的な機能も満載

カメラ機能搭載で写真と動画の撮影ができ、撮影した素材の加工ができるアプリを搭載。

まためざまし機能や、カレンダー機能など本物のスマートフォンのような実用的なアプリも21種搭載されているで、本物のスマートフォンに憧れるお子さんにもぴったりです。

心理テスト・ナゾトキ・ゲームなど人気メニューも充実

講談社より発売中の「ちいかわ心理テスト なんかズバッと当たっちゃうやつ」より本格的な心理テストを一部収録。

また「とうばつ」や「くさむしり」など、「ちいかわ」の世界観にちなんだゲームも搭載されています。

『ちいかわフォン』早期購買特典キャンペーン

キャンペーン開始日:2024年8月3日(土)〜

実施店舗:ちいかわらんど 、イトーヨーカドー、ヤマダデンキ、ビックカメラ、ヨドバシカメラ、上新電機、エディオン、100満ボルトなど全国のおもちゃ売場、ちいかわマーケット、Amazon等インターネット通販サイト

対象商品:ちいかわフォン

「ちいかわフォン」を早期購入された方に、「ちいかわフォン」へ入力すると限定アイテムがゲットできるパスワード付きシールをプレゼント。

今回のキャンペーンでゲットできるアイテムは「ひかるネックレス」で、待ち受け画面に登場するちいかわたちに身につけさせることができます。

※画像はイメージです。画像は実際のキャンペーン品とは異なる場合があります

※1人1つまでです

※一部取扱いのない店舗があります

※店舗により実施期間が異なります

※キャンペーン品の配布方法につきましては、実施店舗によって異なる場合があります

※シールの配布数には上限があります

※シールがなくなり次第キャンペーンは終了となります

「ちいかわ おしゃべりぬいぐるみ」シリーズ第3弾「はなしをきいて たくさん叫ぶよ! おしゃべりうさぎ」

販売開始日:2024年7月13日(土)

価格:7,150円(税込)

対象年齢:6才以上

セット内容:本体1個、討伐棒1本、食べ物パーツ2個、あそびかたせつめいしょ1枚

販売店舗:全国の玩具店、百貨店・家電量販店の玩具売り場 ほか

発売元:株式会社バンダイ

「ちいかわ おしゃべりぬいぐるみ」シリーズの第3弾「はなしをきいて たくさん叫ぶよ! おしゃべりうさぎ」を発売。

作中の印象的なセリフが聞ける「大声でおしゃべりモード」や、話しかけるとうさぎが気ままに相づちをうってくれる「おへんじモード」、もぐもぐ音が聞ける「たべさせモード」など、「うさぎ」らしさ全開のリアクションとおしゃべりが楽しめるグッズです。

何度も聞きたくなる楽しいボイスが60種類以上収録されています。

「ちいかわ」にちなんだアプリから実用メニューまで全57アプリを搭載したスマホ型液晶トイ。

バンダイの「ちいかわフォン」は、2024年8月3日より販売開始です☆

