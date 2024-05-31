NECº´Ìî¹ÒÂç¤ÎÌ´¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«ÆüËÜÂåÉ½¤Ç·»µ®¤È¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¡×¡¡¥ª¥é¥ó¥À£±Ç¯ÌÜ¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿20ºÐ¤ÎÌ¤Íè¤ÏÌµ¸ÂÂç
¡¡NEC¤Îº´Ìî¹ÒÂç¤¬¥ª¥é¥ó¥ÀÁ´¹ñ»æ¡Ø¥Ç¡¦¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥¯¥é¥ó¥È¡ÙÁªÄê¤Î¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°¤Çº£¡¢ºÇ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê11¿Í¡×¤È¤¤¤¦¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡Æ±»æ¤ÎÁªÄê´ð½à¤Ï¡¢¸«¤ë¼Ô¤Î¿´¤ò¤É¤ì¤À¤±¼æ¤¤Ä¤±¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤«¨¡¨¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¤ÎÀÆÆ£¸÷µ£¤òÁª½Ð¤·¤¿¡Ø¥¢¥ë¤Ø¥á¡¼¥ó¡¦¥À¥Ã¥Ï¥Ö¥é¥Ã¥È¡Ù»æ¤Î¤è¤¦¤ÊºÎÅÀ½Å»ë¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È½Å»ë¤È¤¤¤¦"Àí¤Ã¤¿"¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤À¡£
J2²¬»³¤«¤é¥ª¥é¥ó¥ÀNEC¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿º´Ìî¹ÒÂç¡¡photo by AFLO
¡ÖNEC¤Îº´Ìî¤Ï¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÎ´À¹¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤À¡£Ï«Æ¯ÎÑÍý¤ä¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë½¨¤Ç¤¿Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Ç¼ÂÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¡ÊÌ¥ÎÏÅª¡Ë......¥¿¡¼¥ó¤·¤ÆÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¯º´Ìî¹ÒÂç¤â¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¡£Èà¤Î·ã¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¡Ê5·î20ÆüÉÕ¡Ø¥Ç¡¦¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥¯¥é¥ó¥È¡Ù¡Ë
¡¡ºòÇ¯²Æ¡¢J£²¤Î¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤«¤éNEC¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿º´Ìî¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾¤³¤½¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Ç¶ìÏ«¤·¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Ç¯¤¬ÌÀ¤±¡¢¥ê¡¼¥°ÀÞ¤êÊÖ¤·¤ÎÂè18Àá¥È¥¥¥¨¥ó¥ÆÀï¤Ç½é¤á¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤½¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤òÌÀ¤±ÅÏ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥ê¥Ö¥ë¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤Î¤¤¤¤¥Ñ¥¹¡¢Áê¼ê¤ÎÎ¢¤òÆÍ¤¯Æ°¤¨¡¨¡¡£¤³¤ì¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º´Ìî¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤Áª¼ê¤À¡£
¡¡¤·¤«¤âº¸¡¦±¦¥¦¥¤¥ó¥°¡¢¥È¥Ã¥×²¼¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤³¤Ê¤»¤ë¤¦¤¨¡¢¥Á¡¼¥à»ö¾ð¡¦¥¹¥³¥¢¡¦»Ä¤ê»þ´Ö¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ä¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ËÊÑ¤¸¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¼éÈ÷¤Î°Õ¼±¤â¹â¤¯¡¢¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÁê¼ê¤Î¹¶·â¤òÉõ¤¸¤Æ¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¥í¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÅ¾¤¸¤ëÁöÎÏ¡¦¥¬¥Ã¥Ä¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡º£Ç¯2·î¤ÎKNVB¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡¡¦ADO¥Ç¥ó¡¦¥Ï¡¼¥°Àï¤Î¤¢¤È¡¢NEC¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤òÌ³¤á¤ë¾®Àî¹Ò´ð¤Ïº´Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÃæÈ×¤Ë¹ÒÂç¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥Á¡¼¥à¤¬½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î½á³êÌý¤È¤·¤Æ¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÁ°¤Ë±¿¤Ó¤Ê¤¬¤é¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£Á°È¾Àï¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Î¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤Ïµ¯ÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èà¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¤â¤È¤â¤È¹â¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤Ï¡Ø¹ÒÂç¤ò»È¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ç¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡Û
¡¡º´Ìî¹ÒÂç¤È¤¤¤¦Ì¾¤¬¥ª¥é¥ó¥ÀÁ´¹ñ¶è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2·î27Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿KNVB¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¤Î¥«¥ó¥Ö¡¼¥ëÀï¤À¤í¤¦¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿º´Ìî¤Ï¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¼éÈ÷¤È¹ª¤ß¤Ê¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¤òÈäÏª¤·¤¿¤¦¤¨¡¢±äÄ¹Á°È¾9Ê¬¤Ë¤ÏNEC¤ò¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ËÆ³¤¯·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»î¹çÃæ¡¢»ä¤Ï¤È¤Ê¤ê¤ÎÀÊ¤Ë¤¤¤¿¡Ø¥Ç¡¦¥Æ¥ì¥Õ¥é¡¼¥Õ¡Ù»æ¤Î¥æ¥ë¥ó¡¦¥«¥×¥¿¥¤¥ó¥¹µ¼Ô¤È¤³¤ó¤Ê²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Îº´Ìî¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥À¡¼¥Ó¥Ã¥Ä¡£¥Ô¥Ã¥È¥Ö¥ë¤À¡×¡ÊÉ®¼Ô¡Ë
¡Ö¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤À¤Ê¡£¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤éº´Ìî¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å¤À¤¾¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê¥«¥×¥¿¥¤¥ó¥¹µ¼Ô¡Ë
¡¡3Æü¸å¤Î¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè24Àá¡¦¥Õ¥©¥ì¥ó¥À¥àÀï¤Ç¤â¡¢º´Ìî¤Ï¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¡Öº´Ìî¤¯¤ó¤¬NEC¤Ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡£²¬»³»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÎÅê¹Æ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬ÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º´Ìî¤ËÄ¾ÀÜÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²¬»³¤Ç¤â2022Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸åÈ¾Àï¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤Æ¡¢ÂçÊ¬Àï¡Ê7·î10Æü¡Ë¤äÄ®ÅÄÀï¡Ê9·î4Æü¡Ë¤ÇÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¡¢¤½¤³¤«¤éU-19ÆüËÜÂåÉ½¡ÊU20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Çº´Ìî¤Ï4ÀïÃæ3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÃÊ³¬À®Ä¹¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£²¬»³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÅÀ¤¬¼è¤ì¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤â¾¡¤Ã¤Æ¿®Íê¤òÄÏ¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¤¬º´Ìî¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¤Î¤â¤³¤Îº¢¡Ê2024Ç¯3·î¡Ë¡£¡Ø¥¢¥ë¤Ø¥á¡¼¥ó¡¦¥À¥Ã¥Ï¥Ö¥é¥Ã¥È¡Ù»æ¤Ï3·î8ÆüÉÕ¤Î»æÌÌ¤Ç¡¢¥í¥Ò¡¼¥ë¡¦¥Þ¥¤¥ä¡¼´ÆÆÄ¤È¥Ù¥Æ¥é¥óMF¥Á¥ã¥í¥ó¡¦¥·¥§¥ê¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ò¤¨¤Æº´Ìî¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡Ö¹ÒÂç¤Ï¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¡£¹¶¼é¤Ë¤ª¤¤¤Æ1ÆüÃæ¡¢Áö¤ê²ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤È¤Æ¤â´ïÍÑ¤À¡£Èà¤òMF¤ËÃÖ¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤¦¤Á¤¬¤É¤ÎÁª¼ê¤ò»È¤¨¤ë¤«¡¢Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤¬¤É¤³¤«¤Ë¤è¤ë¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éMF¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¹ÒÂç¤Ë¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Ì¤Íè¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±¦¥¦¥¤¥ó¥°¡¢º¸¥¦¥¤¥ó¥°¡¢10ÈÖ¡¢8ÈÖ¨¡¨¡¤É¤³¤Ç¤â²ÁÃÍ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡×¡Ê¥Þ¥¤¥ä¡¼´ÆÆÄ¡Ë
¡Ö¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Î¤Õ¤¿¤ê¡ÊÀÆÆ£¸÷µ£¡¢»°¸Í½Ø²ð¡Ë¤ò¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï´ïÍÑ¤Ç½ÓÉÒ¡£»ä¤¬»×¤¦¤Ë¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢º´Ìî¹ÒÂç¤¬¸½»þÅÀ¤Ç¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¡£Èà¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¢¤È£±¡Á2Ç¯¡¢NEC¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤°ÜÀÒ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê¥·¥§¥ê¡¼¡Ë¡Ú°ÜÀÒÀè¤ÏPSV¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡©¡Û
¡¡°µ´¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤À¡£Âè33Àá¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥ÈÀï¡¢ºÇ½ªÀá¥¢¥ë¥á¥ì¡¦¥·¥Æ¥£Àï¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¥´¡¼¡¦¥¢¥Ø¥Ã¥É¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹Àï¤È¡¢º´Ìî¤Ï¥é¥¹¥È3»î¹ç¤ÇÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ1Ç¯ÌÜ¡Ê¼ÂÆ¯È¾Ç¯¡Ë¤ò6¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦¹¥¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Àî¤Ë¡Öº´ÌîÁª¼ê¤Ï3»î¹çÏ¢Â³ÃÆ¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤¦¤ª¤Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡Ö¹ÒÂç¤Ï¡¢»î¹ç¤Ç¿¤Ó¿¤Ó¤È»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ã¤¿¼ã¼ê¤ÎÅµ·¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Àï¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º´Ìî¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®Àî¤ÎÏÃ¤Ï¤µ¤é¤ËÂ³¤¯¡£
¡ÖºòÇ¯¡¢¤Þ¤À¹ÒÂç¤¬»î¹ç¤Ë¤¢¤Þ¤êÍí¤ó¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¡¢¡Ø¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ï¿ô»ú¤¬½Ð¤Ê¤¤¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤â¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¿ô»ú¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ð¥Ó¥Ã¥¯¥¯¥é¥Ö¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤¯¤±¤ì¤É¡¢¹ÒÂç¤Ï¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤¹¤´¤¯ÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¾éÃÌ¤Ã¤Ý¤¯¡Ë²¶¤¬¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤â¡¢º´Ìî¤òÀä»¿¤¹¤ë¡£
¡Ö¹ÒÂç¤Ï¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤ÊÁª¼ê¡£¥Ü¡¼¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¯¡¢¤È¤Æ¤â´°À®¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²æ¤¬¼Ò¡Ê¥Ç¡¦¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥¯¥é¥ó¥È¡Ë¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£Èà¤Ë¹ç¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ä¥ê¡¼¥¬¡¦¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥é¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¤Þ¤º¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤«PSV¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à¤Ù¤¡×¡Ê¡Ø¥Ç¡¦¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥¯¥é¥ó¥È¡Ù»æ¡¿¥Ð¥ë¥È¡¦¥Õ¥ê¡¼¥È¥¹¥È¥éµ¼Ô¡Ë
¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥µ¥Ö¥È¥Ã¥×¡ÊÃæ°Ì¥¯¥é¥Ö¡Ë¤«¤é¤¹¤°¤Ë¹ñ³°¤Ë½Ð¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏPSV¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¤¤È¡£¹ÒÂç¤ÎÁöÎÏ¤ÈÆ°¤¤Î¼Á¤Ï¡¢ÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¡£»î¹çÃæ¤ÎÈà¤ÏÈè¤ìÃÎ¤é¤º¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¥×¥ì¥¹¤ò´ÊÃ±¤Ë³°¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÈà¤ÏÆÀÅÀÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤è¤ê¡¢¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Èà¤ÎÎÏ¤¬ºÇ¤âÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏMF¡£Èà¤Ï¹¶·â¤â¼éÈ÷¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢ÁöÎÏ¤ò³è¤«¤»¤ë¤«¤é¤À¡£±¦¥¦¥¤¥ó¥°¡¢º¸¥¦¥¤¥ó¥°¡¢10ÈÖ¡¢8ÈÖ......¤É¤³¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Èà¤Î²ÁÃÍ¤Ç¤¢¤êºÇÂç¤ÎÇ½ÎÏ¤À¡×¡Ê¡Ø¥¢¥ë¤Ø¥á¡¼¥ó¡¦¥À¥Ã¥Ï¥Ö¥é¥Ã¥È¡Ù»æ¡¿¥ß¥³¥¹¡¦¥Ï¥¦¥«µ¼Ô¡Ë¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ·ÐÍ³¤Ç£ÁÂåÉ½¡ÖÀäÂÐ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¡Û
¡¡¤É¤³¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤¬º´Ìî¤Î²ÁÃÍ¤Ç¤¢¤êºÇÂç¤ÎÇ½ÎÏ¤À¨¡¨¡¥Ï¥¦¥«µ¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Áª¼êÏÈ¤¬18¿Í¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Áª½Ð¤ËÍÍø¤Ê¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÇÆüËÜ¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º´Ìî¤Ë¡ÖÂç²ñ¤Ï¸«¤¿¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£
¡Ö¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥¢¥¸¥¢¤ÏÆñ¤·¤¤¡Ù¤ÈËÜÅö¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï18¿Í¤È¤¤¤¦¡¢¶¹¤Ìç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¼«Ê¬¤¬Æþ¤ì¤Ê¤¤¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÀäÂÐ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢£¶·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤ËÎ×¤à25Ì¾¤ÎU-23ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡¢º´Ìî¤Ï½é¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢AÂåÉ½¤Ø¤Î»×¤¤¤â¿Ö¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÀäÂÐ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£·»µ®¡Êº´Ìî³¤½®¡¿¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¡¢¤½¤ì¤¬Ì´¤Ç¤¹¤Í¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ç6ÈÖ¤È8ÈÖ¡¢¤½¤ì¤Ï³Ú¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·»µ®¤â½Å°µ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«ÆüËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢²¶¤âÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡2022Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÇ¸å¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦1Ç¯È¾¤¯¤é¤¤²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¼Â²È¶á¤¯¤Î¾®³Ø¹»¤Ç°ì½ï¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼¯Åç¤Î¶¯²½Éô¤«¤é¡Ê·»¤Ë¡ËÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¹ÒÂç¡¢²¶¡¢¼¯Åç¤Ë¹Ô¤¯¤ï¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê2023Ç¯¤ËFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤«¤é¼¯Åç¤Ø°ÜÀÒ¡Ë¡£²¬»³¤È¼¯Åç¤Ï±ó¤¤¤ó¤Ç¡¢Á´Á³²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£µ¢¹ñ¤·¤¿¤é²ñ¤¦Í½Äê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¡¢Æ±»þ¤Ë·»¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Äï¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö·»µ®¤Ï¼éÈ÷¡¢²¶¤Ï¹¶·â¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£·»µ®¤Ï¾®¤µ¤Êº¢¤«¤é¼éÈ÷¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤¯¡¢Îý½¬¤Ç¤â¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²¶¤ÏµÕ¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤½¤Ã¤ÁÂ¦¤À¤Ã¤¿¡£·»µ®¤Î¤Û¤¦¤¬¸¼¿Í¸þ¤±¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡º´Ìî³¤½®¤¬ÃæÈ×¤Ç¼éÈ÷¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ê¡¢º´Ìî¹ÒÂç¤¬¹¶¼é¤ò¤Ä¤Ê¤°¥ê¥ó¥¯¥Þ¥ó¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅ¨¤Î¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¨¡¨¡¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤½¤ó¤Ê¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ëÆü¤¬¡¢¤¤¤º¤ìÍè¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£