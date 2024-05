U-KISS、7月に東京・名古屋・大阪にてライブツアーを開催！約1年ぶりの公演に期待

第2世代を代表するボーイズグループU-KISSが7月に東京、名古屋、大阪にて「2024 UKISS LIVE TOUR IN JAPAN More&More」を開催する。彼らは、7月11日(木)に大阪・松下IMPホール、7月13日(土)に愛知・名古屋デザインホール、7月15日(祝・月)、16日(火)に東京・山野ホールで全4日間8公演のライブツアーを開催し、日本のファンに会いに行く。

6月29日には、2008年のデビュー以来初となる韓国ファンコンサート「2024 UKISS FAN CONCERT 'First Memories'」を開催。「First Memories」はリーダーのスヒョンが自らアイデアを出したタイトルで、長い間一緒に過ごしてきたKISSme(U-KISSのファンの名称)と意義深い思い出の旅に出るという意味が込められている。彼らは韓国ファンコンサートの開催に先立ち、6月にミニアルバムを発売する。4月29日に発売した先行公開曲「Morse code」に続き、5月30日にも「Beautiful you are」を発売し、カムバックを盛り上げた。U-KISSの日本イベントは、2023年7月に東京と大阪で開催した「U-KISS 15TH ANNIVERSARY COMEBACK CONCERT IN JAPAN<WISH LIST>」以来、約1年ぶりだ。今回の公演では、待ちわびた日本のファンに多彩なセットリストで、彼らならではのパワーに満ちた元気になれるステージを披露する予定だ。

■イベント概要

「2024 UKISS LIVE TOUR IN JAPAN More&More」

【日時・会場】

<大阪・松下IMPホール>

2024年7月11日(木)

1部 開演14:00/2部 開演18:30

松下IMPホール



<愛知・名古屋デザインホール>

2024年7月13日(土)

1部 開演14:00/2部 開演18:30

名古屋デザインホール



<東京・山野ホール>

2024年7月15日(祝・月)

1部 開演14:00/2部 開演18:30



2024年7月16日(火)

1部 開演14:00/2部 開演18:30



【チケット代金】

1次チケット前売:15,400円(税込)/全席自由・整理番号順入場



【チケット販売期間】

5月31日(金)12:00〜6月17日(月)18:00まで



主催・主管:FC LIVE、TANGO MUSIC



その他、詳細はチケットサイトをご覧ください。



