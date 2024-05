ライフスタイルブランド「 SALON adam et ropé(サロン アダム エ ロペ) 」と、アメリカ発アウトドアブランド「L.L.Bean(エル・エル・ビーン)」のコラボによる大人気のトートバッグが、今シーズンも登場!6月1日(土)よりJ‘aDoRe JUN ONLINEで予約が開始、8月1日(木)からSALON adam et ropé各店にて販売がスタートします。L.L.Bean × SALON adam et ropéの大人気「グローサリー・トート」

毎年SALON adam et ropéから登場するたびに人気を集めている、L.L.Beanの定番アイテム「グローサリー・トート」の別注カラー。アウトドアシーンでの使用を想定し、製品の質や丈夫さを追求し続けている「L.L.Bean」ならではのクオリティの高さと、洗練された暮らしを提案する「SALON adam et ropé」らしいおしゃれなカラーリングが融合したアイテムです。丈夫で大容量、そして気分を上げるニュアンスカラーのトートバッグがあれば、何気ない毎日のお出かけがもっと楽しくなりそう…!天然石からインスピレーションを受けたカラーが素敵今回の別注「グローサリー・トート」(税込6050円)では、SALON adam et ropéの2024年秋冬シーズンテーマ、“NEW STRATA”よりインスピレーションを受けたカラーが揃います。地層や鉱石の中で静かに輝く石や半貴石を彷彿とさせる4色のニュアンスカラーのほか、2023年春夏シーズンに展開され人気を博した、J‘aDoRe JUN ONLINE限定のブルー『deep sea blue』を加えた5色展開。穏やかな安らぎを与えてくれるようなまろやかなパープル『amethyst purple』や、大理石のように奥深いライトグレー『marble gray』は、季節を問わずに活躍しそうです。そしてローズクォーツをイメージしたアーシーなピンク『rose quartz pink』、冷静さや落ち着きをもたらしてくれるような新緑のグリーン『jade green』は、コーデの差し色にぴったり◎印象が大きく異なるから、色違いでゲットしちゃうのもアリですよ。大容量で使い勝手バツグン!手放せなくなりそう…L.L.Beanで定番の「グローサリー・トート」は、“大容量で丈夫、使い勝手が良い”と、長年愛用しているファンも多い大人気バッグ。薄手で軽く、ソフトな素材なので、折りたたんで持ち歩くこともできる優れものです。必要なときにさっと取り出して使えるから、お買い物や旅行、スポーツジムなど、さまざまなシーンで大活躍すること間違いなし!家族やパートナーとシェアしたり、お揃いで楽しむのもいいかもしれませんね。早めにチェックしてねご紹介した「グローサリー・トート」は、6月1日(土)よりJ‘aDoRe JUN ONLINEで予約がスタートします。人気のカラーは早めに完売してしまう可能性もあるので、どのカラーをゲットするか今の内に検討してみてくださいね。J‘aDoRe JUN ONLINEhttps://www.junonline.jp/参照元:株式会社ジュン プレスリリース