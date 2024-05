【モンスターハンターワイルズ】発売日:2025年予定価格:未定プレイ人数:1人(オンライン:1~4人)CEROレーティング:審査予定

カプコンは、2025年に発売を予定しているプレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用ハンティングアクション「モンスターハンターワイルズ」の最新情報を公開した。

今回は、刻一刻とダイナミックにその姿を変貌させるフィールド、隔ての砂原に生息するモンスターや乗用動物、ハンティングアクション、ストーリーに関わる登場人物などが公開されている。

「モンスターハンターワイルズ」最新情報

生きている世界

【『モンスターハンターワイルズ』 プロモーション映像(1)】

気候が移り変わり、変化を繰り返す世界。その環境に適応するように、様々な生物が生態系を形づくり、人もその一部として文化を構築し、生活を営む。

変貌するフィールド

フィールドは、飢えた肉食モンスターが群れて争う過酷な環境と豊かな生命が溢れる環境という二面性を持っており、ダイナミックに移り変わる。変貌するフィールドと、その中でのモンスターや生物たちの在り方の変化には、様々な驚きや発見がある。

圧倒的な没入感

精緻に表現された生態系の中での人々の姿、ストーリーが濃密に描かれる。プレーヤーが操るハンターもフルボイスでキャラクターたちと会話するほか、ゲームプレイとカットシーンはロード画面を挟まないシームレスとなっており、その場にいるような圧倒的な没入感を感じることができる。

隔ての砂原(へだてのすなはら)

隔ての砂原は、調査隊が禁足地に足を踏み入れ、最初に調査することになる広大な砂原のフィールド。砂漠はもちろんのこと、草原や岩場など特徴の異なる複数のエリアで構成される。

隔ての砂原に生息するモンスター

【ドシャグマ/牙獣種】

強靭な体躯が特徴の「闢獣(びゃくじゅう)」。縄張り意識が強く、広い行動範囲と高い攻撃性を持ち、群れを形成することもある

【チャタカブラ/両生種】

粘着性の唾液によって前脚に鉱石等を付着させ、自身を強化する両生種。その性質から「纏蛙(まといがえる)」とも称される

【ケラトノス/草食種】

背中にある発達した背角で落雷を受け止め地面へ逃がし、周囲の雌を雷から守る。雄を中心とした大規模な群れを形成する

【ダルトドン/草食種】

時期によって生息地を変える草食竜。身の危険を感じると発達した頭殻を活かし、群れで防御態勢を取り反撃することもある

広大なフィールドの移動に欠かせない、乗用動物

【セクレト】

自慢の機動力を活かし、ハンターの移動をサポートしてくれる乗用動物。マップなどから目的地を指定すると、匂いを頼りに自動で連れて行ってくれる。移動中も一部のアイテムやスリンガーが使用でき、体力や斬れ味の回復、採取といった狩りの準備をすることができる

移動のサポートだけでなく、任意で選択可能な二つ目の武器を格納する「武器鞄」を備えており、狩猟中にも武器の切り替えができるようになる

究極のハンティングアクション

本作では、多彩な武器や装備と、新たなアクションが楽しめる。モンスターの行動や環境を見極めながらの狩猟は、新たな進化を遂げている。

ハンターが扱う武器種は、シリーズでおなじみの全14武器種(大剣・太刀・片手剣・双剣・ハンマー・狩猟笛・ランス・ガンランス・スラッシュアックス・チャージアックス・操虫棍・ライトボウガン・ヘビィボウガン・弓)が登場。各武器種に新アクションが追加されるほか、進化したハンティングアクションにより、狩猟体験はさらなる広がりを見せる。

集中モード

狙いを定めて攻撃やガードを行なうことができる。モンスターの急所を狙うことで、特殊な派生に移行して大ダメージを与えることも可能になる。また、集中モードでは、モンスターとの距離感や狙いが合わせやすいなどの効果がある。

スリンガー

フィールド上で手に入る小石や木の実を弾として撃つことができる、環境を利用した狩りには欠かせないツール「スリンガー」は本作でも登場する。

【フックスリンガー】

様々な採取物を遠距離から採取することができるスリンガーの新機能。セクレト騎乗時でも使用可能で、フィールド環境などの一部ギミックも遠距離から起動することができる

ストーリーに関わる登場人物を紹介

心強いパートナーや調査隊の仲間など、ハンターの狩猟生活を支える存在が多数登場する。今作の舞台である「禁足地」の調査を任された主人公たちは、未踏の土地に足を踏み入れることに……。

ハンター

プレーヤーが操る主人公。禁足地調査隊に任命されたハンター。ギルドの指令により未踏の地での調査を任される。

オトモアイルー

主人公ハンターのオトモとして調査隊に参加するアイルー。人語をあやつり、狩猟のサポートやコミュニケーションを行なう。

アルマ

モンスター狩猟の要請や許可、クエストの管理や受付を行なう「編纂者」。フィールド上でもハンターに随行し、狩猟に役立つ情報提供、クエストや支給品の管理などをサポートする

ジェマ

調査隊の加工屋。武器防具の生産や加工を担当する。

ナタ

調査隊に同行する謎の少年。

※開発中のため製品版とは内容が異なる場合があります。

「モンスターハンターワイルズ」でもらえるセーブデータ特典の情報

「モンスターハンター:ワールド」、「モンスターハンターワールド:アイスボーン」のセーブデータがあれば、シリーズでおなじみのオトモアイルー装備を「モンスターハンターワイルズ」内で入手可能。詳細は公式サイトで確認できる。

【「モンスターハンター:ワールド」セーブデータ特典】

オトモ防具「レザーネコシリーズ」

オトモ武器「どんぐりネコスコップ」

【「モンスターハンターワールド:アイスボーン」セーブデータ特典】

オトモ防具「ダッフルネコシリーズ」

オトモ武器「探索ネコピック」

【注意事項】

「モンスターハンターワイルズ」をプレイする本体に、「モンスターハンター:ワールド」または「モンスターハンターワールド:アイスボーン」の各セーブデータ(以下に記載している箇所まで)が保存されている場合、各セーブデータ特典が受け取れる。

「モンスターハンター:ワールド」セーブデータ特典

「ハンターの作成・オトモアイルーの作成」を完了したセーブデータが本体に保存されていることで受け取れる。

「モンスターハンターワールド:アイスボーン」セーブデータ特典

「モンスターハンター:ワールド」のエンディング後、アステラの拠点入口付近にいる「威勢のいい5期団」に話しかけた後、古代樹の森に到達した「モンスターハンターワールド:アイスボーン」のセーブデータが本体に保存されていることで受け取れる。

※「モンスターハンターワイルズ」内における特典受取の方法は後日公式サイトで公開します。

※「モンスターハンターワイルズ」をプレイするPS5、Xbox Series X|S、PCの本体にセーブデータが保存されている必要があります。クラウド上などに該当セーブデータが保存されている場合、本体にセーブデータを保存する必要があります。

※PS4本体に該当セーブデータが保存されている場合、「モンスターハンターワイルズ」をプレイするPS5本体にセーブデータを移行する必要があります。

※Xbox One本体に該当セーブデータが保存されている場合、「モンスターハンターワイルズ」をプレイするXbox Series X|S本体にセーブデータを移行する必要があります。

※上記以外の場合、セーブデータを移行してセーブデータ特典を受け取ることはできません。

