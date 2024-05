ロンドンのスタンステッド空港に登場した巨大なボトル。男性の背よりも高い、この大きなボトルは、先日ギネス世界記録に認定された「世界最大のウォッカボトル」です。空港に展示された後はオークションにかけられるといい、入札価格が度肝を抜く価格でした。

↑ギネス記録に認定された世界最大のウォッカ(画像提供/Au Vodka/インスタグラム)

このウォッカボトルは、英国で高品質のウォッカを作る「AUウォッカ」というブランドが手掛けたもの。高級感あふれるゴールドのボトルに「Au」のロゴが刻印されていて、ラグジュアリーな雰囲気がいっぱい。2015年に設立され、いまでは欧州で認知度が広がり、これから米国の発売も決まっているのだとか。

そんな勢いに乗っているウォッカブランドが、同ブランドを象徴するゴールドのボドルをそのまま巨大にして、世界記録を打ち立ててしまったのです。

ボトルの高さは、210cm。5500ショット分のウォッカが入っています。

6月24日まで展示された後はオークションに出品するそうですが、入札価格は15万ポンド(約3000万円※)〜。「AUウォッカ」好きの人にも、お酒好きの人にも、そしてゴールド好きの人にも注目されそうな、このウォッカ。その行方にまた注目が集まりそうです。

※1ポンド=約200円で換算(2024年5月30日現在)

View this post on Instagram A post shared by Au Vodka (@auvodka)

【主な参考記事】

Need To Know. AU selling world’s biggest bottle of vodka - with bids starting at £150,000. May 28 2024

Au VODKA