AC/DC、マーク・ノップラー、ブラーら、シルバー・クレフ・アワード受賞
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音楽療法を広めるチャリティー団体ノードフ・ロビンズ・ミュージック・セラピー基金が主催する、1976年から続く英国の音楽賞、シルバー・クレフ・アワーズの2024年の受賞アーティストが発表された。
今年は、AC/DC、マーク・ノップラー、ブラー、チャカ・カーン、The 1975らが、その栄誉を称えられる。
＜シルバー・クレフ・アワーズ 2024＞の受賞アーティストは以下のとおり。
●O2シルバー・クレフ・アワード
ブラー
●レジェンド・アワード
AC/DC
●グローバル・インパクト・アワード
チャカ・カーン
●ミュージック・アイコン・アワード
マーク・ノップラー
●功労賞
テキサス
●最優秀女性アーティスト
ジェシー・ウェア
●最優秀男性アーティスト
Loyle Carner
●最優秀グループ
The 1975
●ミュージック・イノヴェーション・アワード
ジェイコブ・コリアー
●最優秀ライヴ・アクト
ヤング・ファーザーズ
●コンテンポラリー・ミュージック・アワード
エズラ・コレクティヴ
●最優秀ニュー・ミュージック・アワード
キャット・バーンズ
チャリティー活動の資金調達ともなる式典が7月5日にロンドンで開催される。
Ako Suzuki
???? We’re thrilled to reveal the final set of 2024 O2 Silver Clef Awards winners!— Nordoff and Robbins (@nordoffrobbins) May 30, 2024
We can’t wait to celebrate the musical talent of @blurofficial, @acdc, @chakakhan, @markknopfler, @loylecarner, @jacobcollier and @youngfathers while raising money for music therapy! ???? @O2 pic.twitter.com/QkOQ8zvMvA