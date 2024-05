音楽療法を広めるチャリティー団体ノードフ・ロビンズ・ミュージック・セラピー基金が主催する、1976年から続く英国の音楽賞、シルバー・クレフ・アワーズの2024年の受賞アーティストが発表された。今年は、AC/DC、マーク・ノップラー、ブラー、チャカ・カーン、The 1975らが、その栄誉を称えられる。

