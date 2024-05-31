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音楽療法を広めるチャリティー団体ノードフ・ロビンズ・ミュージック・セラピー基金が主催する、1976年から続く英国の音楽賞、シルバー・クレフ・アワーズの2024年の受賞アーティストが発表された。

今年は、AC/DC、マーク・ノップラー、ブラー、チャカ・カーン、The 1975らが、その栄誉を称えられる。

レジェンド・アワードを受賞するAC/DCのフロントマン、ブライアン・ジョンソンは「僕ら、大喜びしている。バンドとして、僕らはこの50年間、僕ら独自の音楽セラピーを広めようとしてきた。だから、ノードフ＆ロビンズが音楽の力でどうやって若者や高齢者たちを助けているのか熟知しているし、敬意の念を抱いている。この栄誉をありがとう」と、コメントしている。

＜シルバー・クレフ・アワーズ 2024＞の受賞アーティストは以下のとおり。

●O2シルバー・クレフ・アワード
ブラー

●レジェンド・アワード
AC/DC

●グローバル・インパクト・アワード
チャカ・カーン

●ミュージック・アイコン・アワード
マーク・ノップラー

●功労賞
テキサス

●最優秀女性アーティスト
ジェシー・ウェア

●最優秀男性アーティスト
Loyle Carner

●最優秀グループ
The 1975

●ミュージック・イノヴェーション・アワード
ジェイコブ・コリアー

●最優秀ライヴ・アクト
ヤング・ファーザーズ

●コンテンポラリー・ミュージック・アワード
エズラ・コレクティヴ

●最優秀ニュー・ミュージック・アワード
キャット・バーンズ

チャリティー活動の資金調達ともなる式典が7月5日にロンドンで開催される。

Ako Suzuki