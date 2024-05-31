【鳴尾記念】昨年の覇者ボッケリーニは３枠４番 重賞初Ｖを狙うロードデルレイは４枠６番に決まる 枠順決定
◆第７７回鳴尾記念・Ｇ３（６月１日、京都・芝２０００メートル）
出走馬１４頭の枠順が、３１日午前に決定した。昨年の当レースを制した古豪、ボッケリーニ（牡８歳、栗東・池江泰寿厩舎、父キングカメハメハ）は３枠４番に決まった。鞍上は昨年のチャレンジＣ以来、３戦ぶりの騎乗となるジョアン・モレイラ騎手。
現在２連勝中で、デビューから６戦５勝のロードデルレイ（牡４歳、栗東・中内田充正厩舎、父ロードカナロア）は４枠６番からのスタートとなる。３連勝で重賞初制覇なるかどうか。鞍上は引き続き川田将雅騎手が務める。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）
（１）カラテ 牡８ ５７ 高杉 吏麒
（２）ディープモンスター 牡６ ５７ 浜中 俊
（３）バビット 牡７ ５７ 和田 竜二
（４）ボッケリーニ 牡８ ５７ ジョアン・モレイラ
（５）ヤマニンサンパ 牡６ ５７ 団野 大成
（６）ロードデルレイ 牡４ ５７ 川田 将雅
（７）スカーフェイス 牡８ ５７ 松若 風馬
（８）アリストテレス 牡７ ５７ 横山 典弘
（９）ヨーホーレイク 牡６ ５７ 岩田 望来
（１０）フォワードアゲン セン７ ５７ 藤岡 佑介
（１１）アウスヴァール セン６ ５７ 古川 吉洋
（１２）ホウオウアマゾン 牡６ ５７ 坂井 瑠星
（１３）ニホンピロキーフ 牡４ ５７ 田口 貫太
（１４）エアサージュ 牡６ ５７ 松山 弘平