小学生対象・インクルーシブ教育体験！公益社団法人東京都理学療法士協会「共生社会ってなんだろう？」

公益社団法人東京都理学療法士協会は、2024年7月28日(日)に、小学生を対象としたインクルーシブ教育体験事業「共生社会ってなんだろう?」を池尻大橋駅徒歩1分のBPMにて開催します。

公益社団法人東京都理学療法士協会「共生社会ってなんだろう?」

イベントチラシ/まんが・イラスト あべかよこ

日時 : 2024年7月28日(日)13時30分〜16時(受付 13時〜)

場所 : BPM(池尻大橋駅徒歩1分)

東京都世田谷区池尻2丁目31-24信田ビル2階

https://bpm-tokyo.com/

主催 : 公益社団法人東京都理学療法士協会

参加費 : 無料

定員 : 25名

対象 : 小学3年生〜6年生

※付き添いの方の待機スペースも用意しています。

※東京都内の小学生に限らずご参加可能です。

申込方法: 以下リンクから申し込み(締め切り:2024年7月20日(土))

https://questant.jp/q/NTLUOPIP

※本イベントは独立行政法人 国立青少年教育振興機構の子どもゆめ基金助成活動からの援助を受けて実施するものです。

■障がいがある人の困難さの原因はどこにあるのだろう?

「障がいがある」という理由で排除されてしまう。

残念なことですが、こういった状況がまだ存在しています。

「障がいがある」という理由で、できることや選べる道が少なくなってしまう。

もしそんなことがあるとしたら、それは私たちの心にバリアがあるのかもしれません。

心の中にある、目に見えないバリアを無くすためには、何が必要なのでしょうか。

心のバリアフリーについて学ぶ機会を持つことはその解決の1つになります。

それは大人になってから学べば良いものではなく、こどもの頃から自然な形で学べる環境が必要です。

私たちは理学療法士として、日々障害を抱える方の困難と向き合う中でこのように考えるようになり、2022年度からこどもプロジェクト(プロジェクトリーダー 野崎 展史、石川 愛香)を立ち上げ、心のバリアフリーを学ぶ夏休みイベントを開催しています。

イベントチラシ/まんが・イラスト あべかよこ

図:夏休みイベントで使用するまんが教材「わけがあってこちら側に止まっています〜心のバリアフリー〜」(まんが・イラスト あべかよこ)

■どんな体験ができるの?

本会が開発したまんが教材「わけがあってこちら側に止まっています〜心のバリアフリ〜」を活用したワークショップやボッチャ体験を通して、どうしたら特徴の違う他者同士が気持ちよく社会の中で暮らせるかを考える想像力や共感力を育くむ体験プログラムを用意されています。

イベント中は現役の学校の先生や理学療法士らが全面的にサポートを行い、児童らが安心して学べる環境を用意されています。

互いが気持ちよく納得できる考え方や着地点をこどものうちから考える経験が、こどもたちの健全な心の発育を助けるとともに、10年先、20年先の未来がもっと優しいものになってほしいと、そんな願いを込めながら準備を進めています。

■昨年度のイベントの様子

イベントの様子

イベントの様子(ボッチャ体験)

イベントの様子(ワークショップ)

