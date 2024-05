“予防医学と腸と栄養の関係”に着目！Factory J「ウエルネスプロテイン DOCTOR MADE(R)」

Factory Jは、予防医学に基づく成分を厳選して配合した医師監修のウエルネスプロテイン「DOCTOR MADE(R)」を2024年5月27日より販売中です。

Factory J「ウエルネスプロテイン DOCTOR MADE(R)」

商品写真1

種類 : ソイプロテイン 抹茶味(京都の茶葉使用)

価格 : 16,200円(税込)

内容 : 750g

サイズ : 縦250mm×横230mm

品名 : 大豆たんぱく加工食品

発売日 : 2024年5月27日

販売場所: オンラインショップ

URL :https://doctormade.jp/

【現代人のタンパク質不足とその影響】

現代において多くの日本人がタンパク質不足。

タンパク質は、筋肉の修復や免疫機能の維持、美容にも欠かせない栄養素です。

タンパク質不足が続くと、筋力低下や疲労感、美容面でのトラブルなど、健康にさまざまな影響を及ぼします。

特に中高年やシニア層のタンパク質不足は深刻で、サルコペニアやフレイルといった健康被害が近年、世界的に問題視されています。

【有栖川プロテインからDOCTOR MADE(R)プロテインへの進化】

DOCTOR MADE(R)プロテインの開発は、スポーツ専門医が患者さんのタンパク質不足を目の当たりにしたことがきっかけで始まりました。

当時、市場にあるプロテイン製品は品質や成分が不十分で、医師自身が最適なプロテインを作る必要があると感じ、複数の専門医たちと協議し、エビデンスに基づき、2019年に「有栖川プロテイン」をリリース。

有栖川プロテインは、当初クリニックのみで限られた方に販売していましたが、高品質な成分と優れた味わいで評判を呼び、多くの著名人やメディア、一般消費者から大きな支持を受けました。

さらなる進化を目指し、最新の科学的知見とエビデンスに基づく新しいプロテインの開発が進められました。

【DOCTOR MADE(R)プロテインの誕生】

約5年間の開発期間を経て、2024年5月27日、ついにDOCTOR MADE(R)プロテインが誕生。

この新しいウエルネスプロテインは、「予防医学と腸と栄養の関係」に着目した、健康維持と美容の両面をサポートする成分をバランスよく配合しました。

DOCTOR MADE(R)プロテインの最大の特徴は、腸内環境を整える成分が豊富に含まれていることです。

乳酸菌、ビフィズス菌、酪酸菌と、善玉菌の増殖を促進するオリゴ糖や複数の食物繊維を配合することで、腸内フローラのバランスを改善し、消化機能の向上と免疫力の強化を図ります。

また、美容に欠かせないプラセンタ、コラーゲン、エラスチンなどの成分も贅沢に配合されており、内側から美しさを引き出します。

その他、食事では十分に摂りにくいカルシウムやマグネシウム、ビタミンD、代謝に関わるコエンザイムQ10や葉酸、亜鉛などの健康に美しく生きるのに必要な栄養素を贅沢に配合。

毎日必要な栄養を補うことで、「最善な健康」づくりをサポートします。

【医師が科学的根拠に基づいた製品開発】

医師が監修し、エビデンスに基づいて厳選した成分を使用しています。

日本国内の工場で厳格な品質管理のもと製造しています。

【高品質な原材料とこだわり】

DOCTOR MADE(R)プロテインは、非遺伝子組み換えの大豆タンパクを使用しており、アミノ酸スコア100の優れたタンパク質を提供します。

さらに、人工甘味料、着色料、保存料を一切使用せず、自然の成分のみを使用しています。

これにより、安全で安心して摂取できる製品を実現しています。

また、京都の老舗「山田園」の宇治抹茶を配合し、本格的な抹茶の風味を楽しめます。

甘味料や香料を使わず、自然の味をそのままに提供し、毎日続けやすい美味しさを実現しています。

商品写真2

【環境への配慮と持続可能性】

DOCTOR MADE(R)は、環境への配慮を忘れず、持続可能な製品開発に取り組んでいます。

大豆は、牛肉と比べてCO2排出量が約1/85、生産時の水消費量も約1/8と非常に低く、地球環境に優しい食材として注目されています。

また、包装フィルムには植物由来素材を一部使用したバイオマスプラスチックフィルムとリサイクル原料含有のPETを採用し、付属スプーンにも再生可能な有機資源を使用しています。

【DOCTOR MADE(R)プロテインの効果と使い方】

DOCTOR MADE(R)プロテインは、1日摂取目安量(25g)を水や牛乳、アーモンドミルク120mlに本品スプーンおよそすり切り2.5杯をシェイカーなどで溶かしてお召し上がりください。

量はお好みに応じて調整可能です。

1回分の栄養成分は以下の通りです:

約95kcal

タンパク質:15g

脂質 :約0.8g

炭水化物 :7g

DOCTOR MADE(R)プロテインは、現代人の栄養不足を補い、腸内環境を整えることで内側からの健康をサポートします。

