東京クラブシーンのレジェンドが沖縄に！epica OKINAWA「“DJ KOYA”プロデュースパーティー Creepin'」

epica OKINAWA「“DJ KOYA”プロデュースパーティー Creepin’」

6/7(金)『Creepin’』

開催日 :2024年6月7日(毎月第一金曜日開催)

時間 :OPEN 9:00PM - 6:30AM

開催場所 :epica OKINAWA

料金 :LADIES FREE ADMISSION & 3DRINKS

プロデュース:DJ KOYA

「epica OKINAWA」にて、東京クラブシーンのレジェンド“DJ KOYA”プロデュースパーティー「Creepin’」が2024年6月7日(金)に開催!

◇毎月第一金曜日開催『Creepin’』

Produced by DJ KOYA

“Old to New”をコンセプトとして、全てのオーディエンスをカバーする空間を体感していただく為のParty。

まさに“The Best Party In Japan”!

沖縄epicaからHIP HOPを軸としたジャンルレスなWorld Class Musicを発信。

沖縄よりどこまで忠実にReal Styleを再現できるのかの新たな挑戦でもあります。

唯一無二のこのパーティー“Creepin’”を是非一度堪能できます。

<DJ KOYA プロフィール>

2001〜2019年にわたり、渋谷Club Harlem Red Zoneにてレジデントを務める。

90年代のNew York Hip Hopシーンに強く影響され、そこで培ったDJスタイルと卓越したMixセンスで東京を中心に全国各地のNight Clubでプレイしている。

Hip Hopを軸としたOpen Formatなプレイを得意とし、幅広いジャンルのオーディエンスから年代問わず共感を得ている。

Instagram:https://www.instagram.com/djkoya

■沖縄 No.1 ナイトエンターテインメント

沖縄の那覇市松山ナムラプラザビル3階で運営する、1フロア、320坪の国内最大規模の中に、フロアに面した豪華VIP席から、高級カラオケ付き個室まで20席以上も完備した、オキナワNo.1ナイトエンターテインメント。

epica フロア(1)

