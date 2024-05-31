東京クラブシーンのレジェンドが沖縄に！epica OKINAWA「“DJ KOYA”プロデュースパーティー Creepin'」
「epica OKINAWA」にて、東京クラブシーンのレジェンド“DJ KOYA”プロデュースパーティー「Creepin’」が2024年6月7日(金)に開催されます。
epica OKINAWA「“DJ KOYA”プロデュースパーティー Creepin’」
6/7(金)『Creepin’』
開催日 ：2024年6月7日(毎月第一金曜日開催)
時間 ：OPEN 9:00PM - 6:30AM
開催場所 ：epica OKINAWA
料金 ：LADIES FREE ADMISSION & 3DRINKS
プロデュース：DJ KOYA
「epica OKINAWA」にて、東京クラブシーンのレジェンド“DJ KOYA”プロデュースパーティー「Creepin’」が2024年6月7日(金)に開催！
◇毎月第一金曜日開催『Creepin’』
Produced by DJ KOYA
“Old to New”をコンセプトとして、全てのオーディエンスをカバーする空間を体感していただく為のParty。
まさに“The Best Party In Japan”！
沖縄epicaからHIP HOPを軸としたジャンルレスなWorld Class Musicを発信。
沖縄よりどこまで忠実にReal Styleを再現できるのかの新たな挑戦でもあります。
唯一無二のこのパーティー“Creepin’”を是非一度堪能できます。
＜DJ KOYA プロフィール＞
2001〜2019年にわたり、渋谷Club Harlem Red Zoneにてレジデントを務める。
90年代のNew York Hip Hopシーンに強く影響され、そこで培ったDJスタイルと卓越したMixセンスで東京を中心に全国各地のNight Clubでプレイしている。
Hip Hopを軸としたOpen Formatなプレイを得意とし、幅広いジャンルのオーディエンスから年代問わず共感を得ている。
Instagram：https://www.instagram.com/djkoya
■沖縄 No.1 ナイトエンターテインメント
沖縄の那覇市松山ナムラプラザビル3階で運営する、1フロア、320坪の国内最大規模の中に、フロアに面した豪華VIP席から、高級カラオケ付き個室まで20席以上も完備した、オキナワNo.1ナイトエンターテインメント。
epica フロア(1)
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