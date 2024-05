近江トラベルは、福井県の無人島「水島」へのフェリー運航を2024年7月13日(土)より開始することを発表しました。

近江トラベル「水島 」フェリー運航

北陸のハワイ水島!!?

近江トラベルは、福井県の無人島「水島」へのフェリー運航を2024年7月13日(土)より開始することを発表!

敦賀半島の先端に浮かぶ小さな無人島・水島は、1年で7〜8月の約2か月だけしか渡ることができない無人島で透明度の高い水質の青い海と、細長く伸びた白砂が魅力的なビーチです。

このコントラストはまるで南国!浅瀬ではたくさんの魚を見ることができ、ファミリーやカップルが多く訪れる人気の海水浴場です。

Webはこちら

https://www.ohmitetudo.co.jp/marine/icoico/event/mizushima/2024/

水島の桟橋【公式】Instagram

https://www.instagram.com/mizushima_sanbashi/

水島ゆき乗り場

水島(1)

【運航期間】

2024年7月13日(土)〜9月1日(日)

※天候及び海上の気象状況により運航を中止(欠航)する場合があります。

【運航ダイヤ】

色ケ浜桟橋 → 水島行き

9:00・9:30・10:00・10:30・11:00・11:30・12:00

13:15・13:45・14:15・最終14:45

水島 → 色ケ浜桟橋行き

9:15〜11:45・13:30〜最終15:45、随時運航

運航時間は目安です。

土・日・祝、およびお盆などの多客時は、随時ピストン運航します。

12:00〜13:15の間は、スタッフ休憩のため運航を停止します。

浦底からご乗船の場合は、「080-2459-8814」までご連絡ください。

※土・日・祝、およびお盆(8月10日〜8月16日)など、混雑時にはご乗船までお待ちいただく

時間が長くなる場合があります、あらかじめご了承ください。

【乗船料金】

おとな(中学生以上) 1,500円(税込) こども(小学生)800円(税込)

※未就学幼児 おとな1名につき1名は無料、2人目からはこども料金が必要です。

※上記料金には、おとな530円・こども320円の環境美化協力金が含まれます。

【アクセス】

お車でお越しの方

北陸自動車道・敦賀IC → 県道33号線 → 県道141号線 【所要約35分】

※カーナビで検索する場合は下記のいずれかを入力してください。

敦賀市色浜 色浜ふれあい会館(0770-26-1050)

※色ケ浜地区に民間の有料駐車場があります。

JRでお越しの方

JR敦賀前からコミュニティバス常宮線『立石行き』に乗車(約30分) → 『色ケ浜』下車 → 船着場まで徒歩約3分

●運賃:おとな200円

【行き】敦賀駅前バス停 6:58発 12:35発 土・日・祝日は10:00を増便

【帰り】色ケ浜バス停 13:31発 土・日・祝日は10:57と15:17を増便

【案内とお願い】

路上駐車は絶対におやめください!

乗船料金のお支払いは、お釣りが発生しないように小銭を用意して下さい。

現金とPayPayが利用できます。

(クレジットカードは利用いただけません)

水島に更衣室はありません、あらかじめ水着に着替えてご乗船ください。

シャワー・更衣室(有料)は、色ケ浜地区の施設を利用ください。

他のお客様のご迷惑となりますので、大型のクーラーボックス・ゴムボート・浮輪やキャリーカートなどの持込はお断りします。

船内でお座りいただいた膝上に収まるサイズでお願いします。

水島内でのバーベキューや火器の使用は禁止です。

水島にはトイレのみあります。

水島には海の家(売店)はありません。

色ケ浜、浦底地区の周辺にもコンビニ等はございません。

ごみは必ず各自でお持ち帰りください。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 夏にしかあらわれない福井の無人島!近江トラベル「水島」フェリー運航 appeared first on Dtimes.