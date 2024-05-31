NTTドコモがiPhone 15やiPhone 15 Proなどの割引施策を5月31日より変更！

NTTドコモは29日、同社が運営する公式Webストア「ドコモオンラインショップ」などの直営店にて5G対応スマートフォン（スマホ）「iPhone 15」や「iPhone 15 Pro」、「iPhone 14」（128GB）、「Xperia 10 V SO-52D」、「Xperia 10 V Fun Edition SO-52D」の割引施策を2024年5月31日（金）より変更するとお知らせしています。

これにより、他社から乗り換え（MNP）でiPhone 15が44,000円割引、iPhone 15 Proが33,000円割引、新規契約で購入時に利用者が22歳以下の場合または料金プラン「eximo」を契約の場合にdポイントでiPhone 15が40,000ポイント進呈、iPhone 15 Proが30,000ポイント進呈、機種変更および契約変更でXperia 10 V SO-52DおよびXperia 10 V Fun Edition SO-52Dが11,000円割引、iPhone 14（128GB）が5,500円割引となるということです。

［対象の購入方法：MNP］
機種名5月31日以降
iPhone 1544,000円割引
iPhone 15 Pro33,000円割引

［対象の購入方法：MNP］
機種名5月31日以降
iPhone 15購入時に利用者が22歳以下の場合またはeximoを契約の場合に40,000ポイント進呈
iPhone 15 Pro購入時に利用者が22歳以下の場合またはeximoを契約の場合に30,000ポイント進呈

［対象の購入方法：機種変更、契約変更］
機種名5月31日以降
Xperia 10 V SO-52D11,000円割引
Xperia 10 V Fun Edition SO-52D
iPhone 14 128GB5,500円割引
※ ドコモオンラインショップで購入の場合に22歳以下（購入時）の人が対象の割引／ポイント進呈の適用には利用者情報の登録が必要です。注文手続き画面の情報入力画面にて利用者情報の登録を必ず行ってください。なお、利用者が小学生以下の場合は契約者と利用者が同一住所・同一名字であることがわかるものが必要となります。利用者の本人確認書類をアップロードする際には住所欄も必ずアップロードするように案内されています。
※ eximoを契約の場合のポイント進呈の適用にはeximoの契約の予約申込は対象外となります。
※ 表示金額は特に記載のある場合を除きすべて税込です。
※ 契約変更（FOMA→5G）で購入の場合には「オンライン限定 機種購入割引」および「オンラインおトク割」は適用対象外となります。
※ MNPを対象とした機種代金の割引（dポイント（期間・用途限定）による還元を含む）は割引適用日から1年間に渡って1度他社に乗り換え後に再度、NTTドコモに乗り換えされた場合でも適用不可となります。
※ ポイント進呈の場合には還元時にdポイントクラブもしくはドコモビジネスメンバーズ会員であることが必要です。

記事執筆：memn0ck


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