NTTドコモがiPhone 15を4万4000円割引、iPhone 15 Proを3万3000円割引に！Xperia 10 V（Fun Edition含む）は機種変更で1万1000円割引
|NTTドコモがiPhone 15やiPhone 15 Proなどの割引施策を5月31日より変更！
NTTドコモは29日、同社が運営する公式Webストア「ドコモオンラインショップ」などの直営店にて5G対応スマートフォン（スマホ）「iPhone 15」や「iPhone 15 Pro」、「iPhone 14」（128GB）、「Xperia 10 V SO-52D」、「Xperia 10 V Fun Edition SO-52D」の割引施策を2024年5月31日（金）より変更するとお知らせしています。
|機種名
|5月31日以降
|iPhone 15
|44,000円割引
|iPhone 15 Pro
|33,000円割引
|機種名
|5月31日以降
|iPhone 15
|購入時に利用者が22歳以下の場合またはeximoを契約の場合に40,000ポイント進呈
|iPhone 15 Pro
|購入時に利用者が22歳以下の場合またはeximoを契約の場合に30,000ポイント進呈
|機種名
|5月31日以降
|Xperia 10 V SO-52D
|11,000円割引
|Xperia 10 V Fun Edition SO-52D
|iPhone 14 128GB
|5,500円割引
※ eximoを契約の場合のポイント進呈の適用にはeximoの契約の予約申込は対象外となります。
※ 表示金額は特に記載のある場合を除きすべて税込です。
※ 契約変更（FOMA→5G）で購入の場合には「オンライン限定 機種購入割引」および「オンラインおトク割」は適用対象外となります。
※ MNPを対象とした機種代金の割引（dポイント（期間・用途限定）による還元を含む）は割引適用日から1年間に渡って1度他社に乗り換え後に再度、NTTドコモに乗り換えされた場合でも適用不可となります。
※ ポイント進呈の場合には還元時にdポイントクラブもしくはドコモビジネスメンバーズ会員であることが必要です。
記事執筆：memn0ck
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