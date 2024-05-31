¶ÈÀÓ°²½¤ÇÀÖ»úÂ³¤¢ª¡Ö¶õÇä¤ê¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡×¤ÏÂçÂ»¤Î»Ï¤Þ¤ê¡Ä¡È¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹¿Í¡É¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡Ò¶õÇä¤ê¡Ó¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡ÚÅê»ñ¤Î¥×¥í¤¬½õ¸À¡Û
Åê»ñ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ëÄ¹Ã«Àî¿°ì»á¤Ï¡¢ÃæÄ¹´ü¤ÇÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ã«Àî»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¤ª¶â¤ÎÆ°¤¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ëÅê»ñ¤ÎÆþ¸ý¡Ù¡ÊÁí¹çË¡Îá½ÐÈÇ¡Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Îº¬µò¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Åê»ñ¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÏÃæÄ¹´ü¤Ç
Ã»´ü¤Ç¼è°ú¤¹¤ë¤Î¤È¡¢ÃæÄ¹´ü¤Ç¼è°ú¤¹¤ë¤È¤Ç¤Ï¡¢Åê»ñ¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤ª¶â¤ò¸º¤é¤¹¿Í¤¿¤Á¤ÏÃ»´ü¤ÈÃæÄ¹´ü¤Î¶èÊÌ¤Ê¤¯ÌÃÊÁ¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£³ô²Á¤Ï»þ¤È¤·¤Æ¡¢¶ÈÀÓ¤Ë±è¤Ã¤¿Æ°¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»×ÏÇ¤ä±½¤Ê¤É¤ÇÍð¹â²¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë°ìÉô¤Î¿Í¤ÎÇä¤êÇã¤¤¤ÇÂç¤¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½Â¬¤¬¤·¤Å¤é¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥í¡¼¥ê¥¹¥¯¤ÇÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ã»´ü¤è¤ê¤âÃæÄ¹´ü¤Ç¼è°ú¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Åê»ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÌµ¿ô¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂåÉ½Åª¤ÊÅê»ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò5¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡¢¤Þ¤º¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëÎÉ¤¤ÊýË¡¤äºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£¿ô¤Î¿ôÃÍ¤È´ë¶È¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¡¢¿¤Ó¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ê²ñ¼Ò¤Î³ô¤òÃæÄ¹´ü¤ËÇäÇã¤¹¤ë
¢À®Ä¹Ê¬Ìî¤ÎÌÃÊÁ¤ò³ô²Á¤¬Äã¤¤¤È¤¤ËÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤êÊÝÍ¤·¡¢³ô²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÇä¤ë
£¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤¬²¡¤·ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÇã¤¤¡¢Ãæ´üÅª¤ËÊÝÍ¤·¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÇä¤ë
¤¥Á¥ã¡¼¥È¾å¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¯¥í¥¹¤Î½Ð¤¿ÌÃÊÁ¤òÃ»´ü¤ÇÇäÇã¤¹¤ë
¥¹¥ºàÎÁ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬½Ð¤¿ÌÃÊÁ¤òÃ»´ü¤ËÇäÇã¤¹¤ë
¡Î¿ÞÉ½1¡ÏÅê»ñ´ü´Ö¤´¤È¤ÎÆÃÄ§ ½Ð½ê¡§¡Ø¤ª¶â¤ÎÆ°¤¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ëÅê»ñ¤ÎÆþ¸ý¡Ù¡ÊÁí¹çË¡Îá½ÐÈÇ¡Ë¤è¤êÈ´¿è
³ô²Á¤ÎÎ®¤ì¤ò¸«¤ë
³ô¼°Åê»ñ¤Ï¡¢³ô²Á¤¬¾å¾º¤·¤¿¤È¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²¼¹ß¤·¤¿¤È¤¤Ë¤âÍø±×¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡Ö¶õÇä¤ê¡Ê¿®ÍÑÇä¤ê¡Ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õÇä¤ê¤Ï¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë³ô¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢Çä¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤³ô¤òÇä¤ë¤Î¤Ç¡Ö¶õÇä¤ê¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Çä¤Ã¤¿³ô²Á¤è¤ê¤â²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç³ô¤òÇã¤¤Ìá¤·¡¢³ô¤ò¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ËÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¶õÇä¤ê¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
³ô²Á¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¾ðÊó¡ÊºàÎÁ¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç³ô²Á¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³ô¤Î¤³¤È¤ò¡ÖºàÎÁ³ô¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¤ò¸º¤é¤¹¿Í¤Ï¡¢¤³¤ÎºàÎÁ³ô¤ò°Â°×¤Ë¶õÇä¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Âç¤¤ÊÂ»¼º¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
2014Ç¯¤Ë¡¢¥é¥ª¥Ã¥¯¥¹¤Î³ô¤Ë¶õÇä¤ê¤¬µÞÁý¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖ»úÂ³¤¤Î²ñ¼Ò¤Ç¡¢Ãæ¹ñ»ñËÜ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«ºÙ¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
³ô²Á¤Ï50±ßÂæ¤òÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´°Á´¤ÊÉé¤±ÁÈ¤ÇÄÙ¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤À¤È¶È³¦¤ÇÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊóÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥é¥ª¥Ã¥¯¥¹¤Î³ô²Á¤Ï8·î¤«¤éÂç¤¤¯¾å¾º¤·¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£50±ß¤À¤Ã¤¿³ô²Á¤¬10·î¤Ë¤Ï150±ß¡¢11·î¤Ë¤Ï200±ß¡¢12·î¤Ë¤Ï300±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤É¤¦¤»²¼¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤¤¡¢¶õÇä¤ê¤òÁý¤ä¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¶õÇä¤ê¤Î¿ô¤Ï8·î½é½Ü¤Ç300Ëü³ô¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ï1,500Ëü³ô¡¢10·î¤Ë¤Ï3,000Ëü³ô¡¢11·î¤Ë¤Ï4,000Ëü³ô¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë³ô²Á¤Ï500±ß¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìó10ÇÜ¤âÂç²½¤±¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£³ô²Á¤¬50±ß¤Î¤È¤¤Ë¶õÇä¤ê¤·¤¿¿Í¤ÏÂçÂ»¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¥é¥ª¥Ã¥¯¥¹¤Ç²ÈÅÅ¤òÇúÇã¤¤¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¶ÈÀÓ¤¬¾å¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÇúÇã¤¤¤â°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç½ªßá¤·¤Þ¤¹¡£¿æÈÓ´ï¤ä²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ¤Ê¤É¤Î²ÈÅÅ¤¬Èô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Èà¤é¤Î´Ø¿´¤¬°åÌôÉÊ¤ä²½¾ÑÉÊ¤Ê¤É¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥ª¥Ã¥¯¥¹¤ÏºÆ¤Ó¶ÈÀÓ¤¬°²½¤·¤Þ¤¹¡£³ô²Á¤â500±ß¤«¤é70±ß¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢¸µ¤ËÌá¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£500±ß¤Ç¶õÇä¤ê¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÂçÊÑ¤ÊÍø±×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹¿Í¤Ï500±ß¤ÎÃÊ³¬¤Ç¶õÇä¤ê¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤À¾å¾º¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹¿Í¤Ï¡¢500±ß¤À¤Ã¤¿³ô²Á¤¬300±ß¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢´°Á´¤Ë¥È¥ì¥ó¥É¤¬Êø¤ì¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¶õÇä¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¶ÈÀÓ¤¬°¤¯¤ÆÀÖ»úÂ³¤¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ°Â°×¤Ë¶õÇä¤ê¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥È¥ì¥ó¥É¤¬Êø¤ì¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤ò¸«¤Þ¤¹¡£³ô²Á¤ÎÎ®¤ì¤Î¤³¤È¤ò¥È¥ì¥ó¥É¤È¤¤¤¤¡¢¾å¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ò¡Ö¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¡×¡¢³ô²Á¤¬²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ò¡Ö²¼¹ß¥È¥ì¥ó¥É¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô²Á¤¬²¼¤¬¤ê¡¢°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÊø¤ì¤¿¤È¸«¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï200±ß¤Þ¤Ç³ô²Á¤¬²¼¤¬¤ê¡¢´°Á´¤Ë¥Á¥ã¡¼¥È¤¬Êø¤ì¤¿¡ÊÇä¤ê¤¿¤¤¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¡Ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¶õÇä¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡Ï¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤È²¼¹ß¥È¥ì¥ó¥É ½Ð½ê¡§¡Ø¤ª¶â¤ÎÆ°¤¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ëÅê»ñ¤ÎÆþ¸ý¡Ù¡ÊÁí¹çË¡Îá½ÐÈÇ¡Ë¤è¤êÈ´¿è
Ä¹Ã«Àî ¿°ì
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼