タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー/ONE」シリーズより新商品4種を7月中旬に発売する。

新作フルCGアニメ映画「トランスフォーマー/ONE」のキャラクター達が玩具シリーズで商品化。価格は、コグを押して瞬間変形する「コグパワーチェンジ」シリーズより「OCP-01 コグパワーチェンジ バンブルビー」と「OCP-02 コグパワーチェンジ ホイルジャック」が各2,200円、劇中の迫力あるシーンも再現可能なトランスフォーマーの定番フィギュア「デラックスクラス」より「OD-01 デラックスクラス オプティマスプライム」と「OD-02 デラックスクラス アルファトライオン」が各3,850円となっている。

トランスフォーマー/ONE コグパワーチェンジシリーズ

ロボットモードの胸にコグを装着&起動によって、ビークルモードへ瞬間変形する。劇中同様、トランスフォーマー達がコグを使って変形出来るようになるシーンをイメージした遊びが可能だ。さらに、ビークルモードからロボットモードへもワンアクションで簡単に変形できるため、繰り返し何度も遊べる。

トランスフォーマー/ONE OCP-01 コグパワーチェンジ バンブルビー

7月中旬 発売予定

価格:2,200円

【セット内容】

コグパワーチェンジ バンブルビー本体(1)

トランスフォーマー/ONE OCP-02 コグパワーチェンジ ホイルジャック

7月中旬 発売予定

価格:2,200円

【セット内容】

コグパワーチェンジ ホイルジャック本体(1)

トランスフォーマー/ONE デラックスクラスシリーズ

「トランスフォーマー/ONE」で活躍するオプティマスプライムとアルファトライオンがデラックスクラスで登場。ロボットからビークル、ビークルからロボットへの変形だけでなく、多彩な可動によってアクションポーズを楽しめる。

トランスフォーマー/ONE OD-01 デラックスクラス オプティマスプライム

7月中旬 発売予定

価格:3,850円

【セット内容】

オプティマスプライム本体(マトリクス内蔵)(1), 本体パーツ(2), 武器(1), 取扱説明書(1)

トランスフォーマー/ONE OD-02 デラックスクラス アルファトライオン

7月中旬 発売予定

価格:3,850円

【セット内容】

アルファトライオン本体(1), 武器(2), 取扱説明書(1)

(C) TOMY. (C) 2024 Paramount Pictures Corporation.

All Rights Reserved. TM & (R) denote Japan Trademarks.