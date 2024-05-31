◇米女子ゴルフツアー 全米女子オープン第1日（2024年5月30日 米ペンシルベニア州 ランカスターCC＝6629ヤード、パー70）

笹生優花（22＝フリー）が68をマークし、単独首位に立った。

今大会には日本勢21人が出場。岩井千怜（21＝Honda）、吉田優利（24＝エプソン）が70で5位につけた。

19年全英女子オープン覇者の渋野日向子（25＝サントリー）、河本結（25＝RICOH）、古江彩佳（24＝富士通）は71で15位。昨季年間女王の山下美夢有（22＝加賀電子）、小祝さくら（26＝ニトリ）、鈴木愛（30＝セールスフォース）が72で22位だった。

畑岡奈紗（25＝アビームコンサルティング）、西村優菜（23＝スターツ）は73で35位。竹田麗央（21＝ヤマエグループHD）、尾関彩美悠（あみゆ、20＝JFEスチール）が74で51位の滑り出しとなった。

西郷真央（22＝島津製作所）、岩井明愛（21＝Honda）、桜井心那（20＝ニトリ）は75で70位。神谷そら（21＝郵船ロジスティクス）、藤田さいき（38＝JBS）は77で114位で初日を終えた。

稲見萌寧（24＝Rakuten）は78で128位。木村彩子（28＝フリー）は80で137位、仁井優花（21＝エレコム）は81で145位と出遅れた。