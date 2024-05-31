ËË¤Ë¡ÖÀ°·Á½¼Å¶ºÞ¡×¤Î¥¿¥Ì¥´é¡ª½¬¶áÊ¿¤È²ñÃÌ¤·¤¿¿ÍÊª¤Ï¡Ö¥Ë¥»¥â¥Î¡×¤À¤Ã¤¿¡¿¥×¡¼¥Á¥ó¡Ö»àË´¡¦±ÆÉð¼ÔÀâ¡×¤òÄÉ¤¦¡
¡¡ÆÈºÛ¼Ô¤Ë¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¤¢¤ê¡½¡½¡£¤³¤Î¼ê¤ÎÉ÷Àâ¤Ï¡Ö21À¤µª¤ÎÆÈºÛ¼Ô¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ë¤âº¬¶¯¤¯Óñ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¸µKGB¡Êµì¥½Ï¢¹ñ²ÈÊÝ°Â°Ñ°÷²ñ¡Ë¿¦°÷¤Î¥»¥ë¥²¥¤¡¦¥¸¥ë¥Î¥Õ»á¤ä¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñËÉ¾Ê¤Î¥¥ê¡¼¥í¡¦¥Ö¥À¥Î¥Õ¾ðÊóÁí¶ÉÄ¹¤é¤Ï¡Öµ¶¥×¡¼¥Á¥ó¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÃÇ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆÈºÛ¼Ô¥×¡¼¥Á¥ó¤¬¿È¤Î°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î±ÆÉð¼Ô¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï£µ·î16Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼óÅÔ¡¦ËÌµþ¤Ë½Ð¸þ¤¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤¿¥×¡¼¥Á¥ó¤Ë¤ÏÌÜ²¼¡¢ÀïÁèÈÈºá¿Í¤È¤·¤ÆICC¡Ê¹ñºÝ·º»öºÛÈ½½ê¡Ë¤«¤éÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÏICC¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÂáÊá¤ÎµÁÌ³¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¤ò¿µ½Å¤Ë¸«±Û¤·¤¿¾å¤Ç¤Î¡¢ºòÇ¯10·î¤ËÂ³¤¯£²ÅÙÌÜ¤ÎË¬Ãæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Â¦½ô¹ñ¤òÓÞ¾Ð¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢£²¿Í¤ÎÆÈºÛ¼Ô¤Ë¤è¤ë¼óÇ¾²ñÃÌ¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¤³¤Î»þ¡¢ËÌµþ¤òË¬¤ì¤¿¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï¡Ø¥Ë¥»¥â¥Î¡Ù¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Îµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Á°½Ð¤Î¥¸¥ë¥Î¥Õ»á¤ä¥Ö¥À¥Î¥Õ¾ðÊóÁí¶ÉÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¾Â¦¤ÎÄµÊó¶Ú¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÄ°®¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¿±ÆÉð¼ÔÁü¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¥Û¥ó¥â¥Î¤È¤ÎºÇÂç¤Î°ã¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤ëÆÃÄ§¤¬¡¢ËÌµþ¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¥×¡¼¥Á¥ó¤È¸«»ö¤Ë°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÃíÌÜÅÀ¤Ï¡¢ËË¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿ÌÀÎÆ¤Ê¡ÖÀ°·Á¤Îº¯À×¡×¤À¤Ã¤¿¡£À¾Â¦ÄµÊó¶Ú¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤Ë¤Ï£²¡Á£³¿Í¤Î±ÆÉð¼Ô¤¬Â¸ºß¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âÀ°·Á¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ãæ¤Ç¤â¥Û¥ó¥â¥Î¤È¤Î°ã¤¤¤¬¸²Ãø¤Ê¤Î¤Ï¡¢ËË¤ÎÀ°·Á¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë±ÆÉð¼Ô¡£½¬¶áÊ¿¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡Öµ¶¥×¡¼¥Á¥ó¡×¤Ï¡¢À°·Á½¼Å¶ºÞ¤ÇËË¤¬ËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ö¥¿¥Ì¥´é¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¾Â¦ÄµÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊÌ¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤³¤Î»þ¤Î±ÆÉð¼Ô¤Ï¥¿¥Ì¥´é¤À¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ¬¤Î·Á¤â¼ª¤Î·Á¤âÉ¡¤Î¥«¡¼¥Ö¤â¡¢¥Û¥ó¥â¥Î¤È¤ÏÈùÌ¯¤Ë°ã¤¦¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥Ñ¥ó¥À´é¤Î½¬¶áÊ¿¤È¥¿¥Ì¥´é¤Î¡Öµ¶¥×¡¼¥Á¥ó¡×¡£¤Þ¤µ¤ËÊ®ÈÓ¥â¥Î¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊÀÐ¿¹´à¡Ë