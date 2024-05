日本能率協会総合研究所は、2024年6月13日(木)に無料オンラインセミナーを開催します。

日本能率協会総合研究「無料オンラインセミナー」

無料オンラインセミナー開催

■オンラインセミナー開催概要

◆◇開催日時

2024年6月13日(木) 11:00〜11:45 期間限定で後日視聴も実施

◆◇申込期限

2024年6月10日(月)

◆◇視聴URLのご連絡

2024年6月12日(水)

◆◇参加費

無料

◆◇定員

80名様 ※申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

◆◇申込方法

お申込みは下記URLよりお願いします。

https://www.jmar.biz/news_and_column/biz_seminar2406/

日本能率協会総合研究所は、2024年6月13日(木)に無料オンラインセミナーを開催!

企画・調査にかかわる皆様向け ビジネス・市場調査の考え方 全体像の把握が学べます。

ChatGPTなど生成AIも含め、市場調査・リサーチをしやすい環境は、ますます便利に整ってきました。

様々なツールの普及により、比較的手軽に集められる情報が増えました。

一方で、企業経営やビジネスでは、調査の情報は、その量(infomation)ではなく、質(intelligence)として問われることも多くなります。

質を担保したビジネスの調査、市場調査をどのように実現するか、調査結果の質についてだれが担保するか、それらについてどのような見解を持っておくべきか、などについての考え方は、より一層、わかりづらくなっていると思います。

今回、企画・調査に力を入れていきたいとお考えの皆様、ビジネス拡大のための調査にご関心がある皆様などに向け、ビジネス活動で求められる市場調査等の考え方についての基本を、今一度整理したいと思います。

30年以上、ビジネス領域での市場調査に携わっています専門家である我々の経験を踏まえ、ビジネスで求められる市場調査、市場調査・リサーチの実施例について、説明します。

このような方におすすめです。

・新たに企画・調査担当になられた方、改めて企画・調査に力を入れたいとお考えの方

・新商品開発・新規事業を担当される方

・経営企画、事業戦略、研究開発、製品開発、マーケティング部門の方

<備考>

申込者多数の場合には抽選の上、当選の方に視聴用URLを案内します。

※期間限定で後日視聴も実施します。

※Zoomを使用します。

※同社及び同社パートナー様の競合事業会社様からのご参加はご遠慮ください。

■プログラム(予定)

1. ビジネス拡大のための市場調査とは

2. ビジネスリサーチの進め方

3. ビジネスリサーチをめぐる環境と悩みの解消

4. ビジネスリサーチで着目すべき情報群

5. ビジネスリサーチの留意点 〜プロの視点〜

6. ビジネスリサーチの実施例

推薦者

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ビジネス・市場調査の考え方が学べる!日本能率協会総合研究「無料オンラインセミナー」 appeared first on Dtimes.