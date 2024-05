3つのビタミンでUVケア！Think Family「ビーカーズ プロテクトUV」

Think Familyは、【レチノール※2配合】日やけ止め乳液(SPF50+/PA++++)「ビーカーズ プロテクトUV」をAmazonにて販売中です。

ビタミン配合 日やけ止め乳液

内容量 :30g

発売日 :Amazonにて5月16日発売

開発・販売:Think Family

原材料・成分:(全成分)

水、シクロペンタシロキサン、酸化チタン、ジメチコン、DPG、トリエチルヘキサノイン、タルク、PEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン、酸化鉄、パルミチン酸レチノール、3-ラウリルグリセリルアスコルビン酸、トコフェロール、アロエベラ葉エキス、グリチルリチン酸2K、(ジメチコン/(PEG-10/15))クロスポリマー、ステアリン酸、(アクリレーツ/アクリル酸エチルヘキシル/メタクリル酸ジメチコン)コポリマー、アルミナ、(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー、クエン酸Na、ジステアルジモニウムヘクトライト、メチコン、BG、フェノキシエタノール、エタノール、オレンジ油、ライム油

Think Familyは、【レチノール※2配合】日やけ止め乳液(SPF50+/PA++++)「ビーカーズ プロテクトUV」をAmazonにて販売!

■日焼けがもたらす身体のサイン

日焼け後の肌はとても敏感で刺激に弱く、肌トラブルが生じやすい状態です。

また肌トラブル以外にも今日は日焼けをしたと感じる日は「身体全体にダルさが残る」、「日焼け後疲れが取れにくい」と思うことがあります。

それは紫外線疲労のサイン。

紫外線の影響は日焼け以外にも全身的な疲労感につながると言われています。

日やけ止めの使用は、紫外線による日やけや肌トラブルを防いで紫外線疲労から身体を守ることにつながります。

■ビタミンの力で変わるUV対策

【3つのビタミン(皮膚コンディショニング)配合】

「ビーカーズ プロテクトUV」は3つのビタミン※1を配合し、紫外線防御力だけではない、これからの肌を考えた美容UV処方を採用しました。

守りのビタミンと言われているビタミンA「レチノール※2」をはじめ、ビタミンC「3-ラウリルグリセリルアスコルビン酸」、ビタミンE「トコフェロール」を配合。

たっぷりうるおいを補給し、日中の紫外線ダメージ※3から肌を守ります。

【紫外線ダメージ※3から守る美容成分(保湿成分)配合】

日中の肌にうるおいを与える美容成分(保湿成分)として、グリチルリチン酸2K、アロエベラ葉エキスを配合しました。

肌のうるおいバランスを整えながら保湿することで、スキンケア機能を担います。

3つのビタミン※1&美容成分

【ソフトフォーカス効果※4で透明感UP】

肌になじみやすく白浮きしないイエローベース。

ソフトフォーカス効果※4によって光反射をコントロールしてトーンアップ※4。

肌の凸凹をなめらかに整え、くすみを感じない自然な透明感※4に仕上げます。

イエローベースでトーンアップ

【SPF50+ PA++++でしっとりなじむ】

SPF50+の高い紫外線防御力で、日中の紫外線から肌を守ります。

強い紫外線カット効果がありながら、しっとりなめらかなつけ心地です。

肌あたりがよくしっかりなじんで白浮きしません。

水に溶けにくく弾くため、メイク崩れを防止し、長時間肌をきれいに保ちます※4。

また持ち歩きやすいサイズ感で、メイク直しの時もサッと取り出していつでも紫外線対策ができます。

伸びが良く、弾く、なじむ

【柑橘系の香り】

日焼け止め特有のニオイが苦手な方にも使いやすい香り。

オレンジとライムの柑橘系の爽やかさがソフトに香ります。

塗るたびにリラックスできます。

