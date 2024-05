神戸市産米粉を使用！丸八蒲鉾「グルテンフリーのあげかまぼこ」

丸八蒲鉾は、開発に1年かけてようやく理想の米粉(神戸市産)に出会い、ついにグルテンフリーのあげかまぼこが完成したことを発表しました。

丸八蒲鉾「グルテンフリーのあげかまぼこ」

ブランドイメージ

丸八蒲鉾は、開発に1年かけてようやく理想の米粉(神戸市産)に出会い、ついにグルテンフリーのあげかまぼこが完成したことを発表!

小麦アレルギーで同社のあげかまぼこが食べられなかった方や今流行りのグルテンフリーの食生活をおくられている方に向けた新ブランド【丸八蒲鉾Food Education】をオープンし、2024年6月5日(水)、丸八蒲鉾本店・公式ネットショップで発売します。

丸八蒲鉾Food Education専用公式ホームページ

https://maruhachikamaboko.jp/foodeducation/

【コンセプト】

丸八蒲鉾はすり身にこだわっています。

練り物が好きな人だけでなく、すべての人に口に運び感動してもらいたい。

原料に小麦を使用していることでアレルギーで食べることができなかった方にも美味しく食べていただけるように今回、米粉を使用した商品ラインが誕生しました。

地元の兵庫県産米粉を使用し地元の安心・安全な原料を中心に健康志向の消費者に向けた新商品ラインを展開し地産地消を推進していきます。

【商品ラインナップ】

米粉の平天 194円(税込)〜

他にかぶとチーズ天、イカニラ天など13種が登場。

今後も季節により順次新商品が登場し入れ替わります。

商品紹介

【丸八蒲鉾Food Educationのロゴ】

丸八蒲鉾のロゴに稲穂をミックスしたあらたなロゴになりました。

ブランド ロゴ

