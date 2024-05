デビュー40周年を迎えたギタリスト界の王者、イングヴェイ・マルムスティーン。前回のギタリスト5人による祭典<GENERATION AXE>公演から約5年ぶり、単独公演としては約9年ぶりとなる来日公演を行った。公演の約1か月半前という緊急な来日公演発表にもかかわらず、東京Zepp DiverCity公演はソールドアウト。未だ日本でも人気は衰えていないようだ。今回の公演スケジュールは名古屋、大阪、東京という順ですでに初日からライブは絶賛されており期待も高まっていた。

<Yngwie Malmsteen 〜 40th Anniversary JAPAN TOUR 2024〜>



2024.5.11 Zepp DiverCity Tokyo1.Rising Force2.Top Down, Foot Down / No Rest for the Wicked3.Soldier4.Intro Valhalla / Baroque&Roll5.Like an Angel(for April)6.Relentless Fury7.Now Your Ships Are Burned8.Hiroshima Mon Amour9.Wolves at the Door10.(Si Vis Pacem)Parabellum11.Badinerie(Johann Sebastian Bach Cover)12.Paganini's 4th / Adagio13.Far Beyond the Sun14.Seventh Sign15.Overture / Arpeggios from Hell16.Evil Eye17.Smoke on the Water(Deep Purple Cover)18.Trilogy(Vengeance)19.Guitar Solo20.Brothers21.Figue22.Drum Solo23.You Don't Remember, I'll Never FogetEncore24.Black Star25.I’ll See The Light, Tonight