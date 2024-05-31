◆第７４回安田記念・Ｇ１（６月２日、東京競馬場・芝１６００メートル）

枠順が３１日、決定した。マイラーズＣを制した昨年のマイルＣＳ２着馬で、悲願Ｇ１制覇を狙うソウルラッシュ（牡６歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ルーラーシップ）は５枠１０番に決まった。Ｇ１・７勝の香港中距離最強馬ロマンチックウォリアー（セン６歳、香港・Ｃ・シャム厩舎、父アクラメイション）は４枠７番、昨年の２着馬セリフォス（牡５歳、栗東・中内田充正厩舎、父ダイワメジャー）は８枠１７番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、騎手、斤量の順）。

（１）カテドラル 牡８ 斎藤 新 ５８

（２）ガイアフォース 牡５ 長岡 禎仁 ５８

（３）レッドモンレーヴ 牡５ 横山 和生 ５８

（４）ジオグリフ 牡５ 北村 宏司 ５８

（５）ナミュール 牝５ 武 豊 ５６

（６）ドーブネ 牡５ 菱田 裕二 ５８

（７）ロマンチックウォリアー セン６ ジェームズ・マクドナルド ５８

（８）エアロロノア セン７ 幸 英明 ５８

（９）パラレルヴィジョン 牡５ クリストフ・ルメール ５８

（１０）ソウルラッシュ 牡６ ジョアン・モレイラ ５８

（１１）ウインカーネリアン 牡７ 三浦 皇成 ５８

（１２）フィアスプライド 牝６ 坂井 瑠星 ５６

（１３）ステラヴェローチェ 牡６ 横山 典弘 ５８

（１４）コレペティトール 牡４ 岩田 康誠 ５８

（１５）ヴォイッジバブル セン６ ザカリー・パートン ５８

（１６）エルトンバローズ 牡４ 西村 淳也 ５８

（１７）セリフォス 牡５ 川田 将雅 ５８

（１８）ダノンスコーピオン 牡５ 戸崎 圭太 ５８