»ûÅç¤·¤Î¤Ö¤Ï±ù¤ÎµÆÇ·½õ½±Ì¾¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤Î¤«¡©¡Ä ¡È£×Èø¾åµÆ¸ÞÏº¡É·èÃÇ¤Î81ºÐÉã¤ò¾Î»¿¤Î¥ï¥±
¡Ô¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¿Í¡£¤«¤Ö¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤È¤À¤È¤ª¤â¤¦¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¿Í¤À¤È»×¤¦¡Õ
»°ÅÄ´²»Ò¤Ä¤¤¤Ë´®Ç¦ÂÞ¤Î½ï¤¬ÀÚ¤ì¤¿ÃæÂ¼¼Ç´å¡È4ÅÙÌÜÉÔÎÑ¡É¤Ë¡Ö¸Î¡¦ÃæÂ¼´ª»°Ïº¤µ¤óÄ¶¤¨¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤³¤¦ÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢½÷Í¥¤Î»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡Ê51¡Ë¡£27Æü¡¢ÍèÇ¯5·î¤Ë»ûÅç¤ÎÄï¡¢5ÂåÌÜÈø¾åµÆÇ·½õ¡Ê46¡Ë¤¬8ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¤ò½±Ì¾¤·¡¢Éã¤Î7ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¡Ê81¡Ë¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞµÆ¸ÞÏº¤òÌ¾¾è¤êÂ³¤±¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎàWµÆ¸ÞÏºáÂÎÀ©¤¬È¯É½¤¬¤µ¤ì¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢µÆÇ·½õ¤ÎÄ¹ÃË¡¢7ÂåÌÜÈø¾å±¯Ç·½õ¡Ê10¡Ë¤Î6ÂåÌÜµÆÇ·½õ½±Ì¾¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ûÅç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÉ×¤È¤Î°ì¿ÍÂ©»Ò¡¢Èø¾åâÃ½¨¡Ê11¡Ë¤Î¡ÈµÆÇ·½õ½±Ì¾¡É¤òÌ©¤«¤ËÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö»ûÅç¤ÏÍÄ¾¯¤Î¤³¤í²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½÷¿Í¶ØÀ©¤Î¤¿¤á¡Ø¼«Ê¬¤¬ÃË¤À¤Ã¤¿¤é¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤òÂ©»Ò¤ÎâÃ½¨¤ËÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢±¯Ç·½õ¢ªµÆÇ·½õ¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ó¤ÏµÆ¸ÞÏº¤È¤¤¤¦ÂçÌ¾À×¤Ø¤Î´ûÄêÏ©Àþ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Äï°ì²È¤¬µÆ¸ÞÏº¤ò½±Ì¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤È½½Ê¬Ç§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë¡¡
¡¡µÆ¸ÞÏº¤Ï7ÂåÌÜÂ³¹Ô¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö52Ç¯´Ö¡¢µÆ¸ÞÏº¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò·Ñ¤¬¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Í¡¢¤À¤ó¤À¤ó¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¤Í°ìÈéÃ¦¤¤¤Ç¤Í¡¢Á´Á³°ã¤¦Ì¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤¢¤È²¿Ç¯·ÝÇ½À¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¤Î¤«¡£³§ÍÍ¤ËÇ§ÃÎ¤¹¤ëÁ°¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤Á¤ã¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ä¤·¤¯¤Æ¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤¦¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¸À¤¦°ÕÌ£¤ÇÂ¾¤ÎÌ¾Á°¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Éã¿Æ¤Î·èÃÇ¤Ë»ûÅç¤Ïà¤«¤Ö¤¤¤Æ¤¤¤ëá¤È¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â©»Ò¤ÎâÃ½¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÈâÃ½¨¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤¤¤¤¿¤¤¡É¤ÈÉã¤ËÄó°Æ¤·¡¢»¿Æ±¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤Ê¤ó¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡©¡¡¤ò¤¤¤Ä¤â¹Í¤¨¤ë¿Í¤À¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡£Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Õ
¡¡Äï¡¦µÆÇ·½õ¤È¤Î³Î¼¹¤¬Óñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ûÅç¤Ïº£²ó¤Î½±Ì¾¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢£µÆ¸ÞÏº¤ÏÁáÄ«¤Î¸¤¤Î»¶Êâ¤¬Æü²Ý¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä
¡ÖÆüÊ©¤Î·ì¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ëâÃ½¨¤Ï¡¢²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È¾Íè¤Î´üÂÔ¤ò°ì¿È¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯ÂçÌ¾À×¤ËÍê¤é¤º¤È¤â¡¢âÃ½¨¤Ï²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤È¤·¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤Î¸ÄÀ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤ë¡£»ûÅç¼«¿È¤â¤½¤¦Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê»ûÅç¼«¿È¡¢ÃæÂ¼»âÆ¸¤È¶¦±é¤·¤¿ºòÇ¯¤Î¡ØÊ¸¼·¸µ·ëÊª¸ì¡Ù¤Ç²ÎÉñ´ì¤Î½éÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢Èá´ê¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê½÷À½µ´©»ïµ¼Ô¡Ë
¡¡º£²ó¤Î½±Ì¾²ñ¸«¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢·ò¹¯ÉÔ°Â¤Î¤¢¤ëµÆ¸ÞÏº¤Î¤«¤¯¤·¤ã¤¯¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê¤Ç±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ÔÀîÔ¥½½Ïº½±Ì¾¤¬22Ç¯10·î¤ËºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£µÆ¸ÞÏº½±Ì¾¤Ï¤½¤Î¸å¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÂå¤¬ÀÔÃì´É¶¹ºõ¾É¤äºÁ¹ü¿À·ÐÄË¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤ËÁá¤¯°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÁáÄ«¤Ë¸¤¤Î»¶Êâ¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬Æü²Ý¤Ç¡¢Â©»Ò¤ÎÇ®°¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤½¤Î»þ´Ö¤òÁÀ¤Ã¤ÆË¬¤ì¤ëµ¼Ô¤Ë¤è¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºßÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂÎÄ´¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µÆ¸ÞÏº¤Ïº£²ó¤Î²ñ¸«¤ÇÄ¥¤ê¤Î¤¢¤ëÀ¼¤Ç¼õ¤±Åú¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Î½±Ì¾¤¬·è¤Þ¤ê²»±©²°¤Î¾Íè¤¬°ÂÂÙ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦½÷À½µ´©»ïµ¼Ô¡Ë
¡¡29Æü¤Ë¤Ï¿Í´Ö¹ñÊõ¡¦ÃæÂ¼²ÎÏ»¡Ê73¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¡¢ÃæÂ¼ÊÆµÈ¡Ê31¡Ë¤ÎÈäÏª±ã¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¡Ö¡È¤è¤Í¤¤Ã¤Ä¤¡¤ó¡É¤Ï¤¤Ã¤È¾Íè¡¢Âç¤¤ÊÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸åÇÚ¤ò·ãÎå¡£¿·¤¿¤ÊÃÄµÆ»þÂå¤¬Ë¬¤ì¤ë¤¬¡¢¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÄÃ¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤Ê¤Ë¤è¤êÂç¤¤¤¤À¤í¤¦¡£