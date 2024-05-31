【Amazonスマイルセール】ウエスタンデジタルの内蔵SSD/HDD各種が追加【2024.5】
開催期間：5月31日9時～6月3日23時59分
WD BLACK SN850X NVMe SSD
Amazonにて開催されている「AmazonスマイルSALE」の対象商品にウエスタンデジタルの内蔵SSD/HDD各種が追加された。セール実施期間は6月3日23時59分まで。
今回のセールでは、SSDは「WD BLACK SN770/SN850X NVMe SSD」と「WD Blue SN580」（2TB/1TB/500GB）、HDDは「WD Blue」（6TB）と「WD Red Plus」（4TB/6TB/8TB/10TB/12TB）がお買い得になっている。なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。
内蔵SSD WD BLACK SN770 NVMe SSD
【仕様】
容量：1TB
フォームファクター：M.2 2280
インターフェース：PCIe Gen4×4
読み取り：連続 最大5,150MB/s、ランダム 最大740K IOPS
書き込み：連続 最大4,900MB/s、ランダム 最大800K IOPS
内蔵SSD WD Blue SN580 2TB
容量：2TB
インターフェース：M.2 PCIe Gen4×4
読み取り：シーケンシャル最大 4,150MB/秒、ランダム最大4KB IOPS 600K
書き込み：シーケンシャル最大 4,150MB/秒、ランダム最大4KB IOPS 750K
内蔵 HDD WD Blue 6TB
デジタルストレージ容量：6TB
ハードディスクインターフェイス：Serial ATA
接続技術：SATA
ハードディスクフォームファクタ：3.5インチ
ハードディスクの説明：メカニカルハードデイスク
対応デバイス：デスクトップ
ハードディスク容量：6TB
ハードディスク回転速度：5400毎分回転数
ウエスタンデジタル WD Red Plus 内蔵 HDD ハードディスク 12TB
デジタルストレージ容量：12TB
ハードディスクインターフェイス：Serial ATA
接続技術：SATA
ハードディスクフォームファクタ：3.5インチ
ハードディスクの説明：メカニカルハードデイスク
対応デバイス：デスクトップ
色：WD Red Plus
ハードディスク容量：12TB
ハードディスク回転速度：7200毎分回転数