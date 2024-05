『NCIS』トニー＆ジヴァ、元共演者たちと人気エピソードを見返す番組をスタート

犯罪捜査ドラマ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』で人気のキャラクター、アンソニー・“トニー”・ディノッゾとジヴァ・ダヴィードを演じるマイケル・ウェザリーとコート・デ・パブロ。二人が主演の新作スピンオフ『NCIS: Tony & Ziva(原題)』の放送開始が待ち遠しいが、Spotifyで『NCIS』を振り返るビデオポッドキャスト番組を開始することがわかった。

今回明らかになったビデオポッドキャスト番組はその名も『Off Duty: An NCIS Rewatch(原題)』。“勤務時間外に『NCIS』をもう一度見よう”という設定の内容で、特に人気のあるエピソードを毎週ゲストスターと共に視聴する。

It's official!! Join me for Off Duty: An NCIS Rewatch only on @spotifypodcasts! #NCIS pic.twitter.com/oREf0RnEwk

- Michael Weatherly (@M_Weatherly) May 28, 2024