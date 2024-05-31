『NCIS』トニー＆ジヴァ、元共演者たちと人気エピソードを見返す番組をスタート
犯罪捜査ドラマ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』で人気のキャラクター、アンソニー・“トニー”・ディノッゾとジヴァ・ダヴィードを演じるマイケル・ウェザリーとコート・デ・パブロ。二人が主演の新作スピンオフ『NCIS: Tony & Ziva（原題）』の放送開始が待ち遠しいが、Spotifyで『NCIS』を振り返るビデオポッドキャスト番組を開始することがわかった。
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どんな番組になる？
今回明らかになったビデオポッドキャスト番組はその名も『Off Duty: An NCIS Rewatch（原題）』。“勤務時間外に『NCIS』をもう一度見よう”という設定の内容で、特に人気のあるエピソードを毎週ゲストスターと共に視聴する。
It's official!! Join me for Off Duty: An NCIS Rewatch only on @spotifypodcasts! #NCIS pic.twitter.com/oREf0RnEwk
- Michael Weatherly (@M_Weatherly) May 28, 2024
そのゲストスターにはもちろん『NCIS』でなじみのある顔になるそうで、ショーン・マーレイ（ティモシー・マクギー役）、サッシャ・アレクサンダー（ケイト役）、ジョン・クライヤー（シリル・タフト役）らの出演が明らかになっている。また、『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』だけでなく『NCIS：LA 〜極秘潜入捜査班』のエリック・クリスチャン・オルセンも登場する。
ホストの二人とゲストスターたちは懐かしのエピソードを見ながら、当時の思い出話をしたり、ここでしか言えない裏話なども飛び出すそうだ。
ビデオポッドキャスト番組『Off Duty: An NCIS Rewatch（原題）』はSpotifyにて6月4日（火）より配信スタート。『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン1〜20は、Huluにて配信中。
（海外ドラマNAVI）
参考元：Deadline