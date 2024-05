『ジョーカー』続編となる映画『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』でレディー・ガガが演じるハーレイ・クインは劇中で、“リー”と呼ばれるそうだ。

ガガが米にて明かしている。撮影では素晴らしい時間を過ごしたと語った後、「私のバージョンのハーレイ・クインは“リー”です」と紹介。「いろいろな意味で、皆さんにとって全く新しいリーになると考えています。私たちが望んだストーリーを皆さんに観てもらえるのが楽しみです」との手応えを語った。

リー(Lee)の名は、おそらくハーレイ(Harley)や本名ハーリーン(Harleen)が変化した呼び名となるのだろう。『ジョーカー』では、キャラクターを独自の解釈でリアルに描く世界観となっているので、リーも本作ならではのタッチで演じられることになりそうだ。

ガガは以前にも「私のバージョンは私だけのもの」との独自性を語っており、「この映画やキャラクターに対して本物を貫いています」と、地に足ついたキャクター像になることを予告していた。

タイトルに含まれる「Folie à Deux(フォリ・ア・ドゥ)」とはフランス語で「二人狂い」を意味し、妄想を持った人物Aと親密な結びつきのある健常者Bが、あまり外界から影響を受けずに共に過ごすことで、AからB へ、もしくはそれ以上の複数の人々へと妄想が感染、その妄想が共有されることを意味する。果たして、ガガが演じるリーは、ジョーカーことアーサーの狂気とどう繋がっていくのだろう。

映画『ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ』は2024年10月11日公開。

