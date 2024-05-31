３０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７７．９１ドル（－１．３２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３６６．５ドル（＋２．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１３８．８セント（－８３．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６８１．００セント（－１１．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４８．７５セント（－６．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２０９．７５セント（－４．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９３．００（－４．６３）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７７．９１ドル（－１．３２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３６６．５ドル（＋２．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１３８．８セント（－８３．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６８１．００セント（－１１．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４８．７５セント（－６．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２０９．７５セント（－４．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２９３．００（－４．６３）
出所：MINKABU PRESS