ハートは水曜日(5月29日)、6月20日から7月12日にかけ開催予定だったヨーロッパ・ツアーを中止すると告知した。ヴォーカリストのアン・ウィルソンが、「今月終わり、急を要するが日常的医療処置を受ける」ためと、その理由を説明している。回復するまでに少なくとも6週間かかるという。アン本人からは、「私は大丈夫! どうか心配しないで。迷惑をかけることになりそうで、申し訳ない。私にとっては間違いなく迷惑な話よ。常に愛とリスペクト」とのコメントがなされている。

I’m okay! Please don’t worry.

I do apologize for any inconvenience this may cause.

It’s certainly an inconvenience for me.

Love & respect always, Ann pic.twitter.com/HHQbgh8AjF