2023年に大人気だった「サーティワン」×「キットカット」のコラボレーションがパワーアップして再登場! サーティワン店舗では、5月31日〜6月27日までの期間、新作フレーバーをはじめ、サンデーやドリンクのほか、ケーキとテイクアウト商品などがラインアップ。また、ネスレ日本から、6月1日よりサーティワンの大人気フレーバー「ラブポーションサーティワン」と「チョコレートミント」が「キットカット」になった新商品が発売になります。おトクなクーポンもついているので、どちらも要チェック!

チョコレートを存分に楽しめる新作フレーバー登場!

2023年限定フレーバーも再登場! 食べ比べもできちゃう

ラブポーションサーティワンとチョコレートミントがキットカットに!?

「サーティワン」×「キットカット」コラボはおトクに楽しんで!

サーティワン店舗では、新作フレーバーのほか、サンデーやドリンク、ケーキとテイクアウト商品などが発売。どれもチョコレートがたっぷり楽しめるようになっています。▼トリプル チョコレート ブレイク〜Made with KITKAT(R)〜2023年に発売され、人気を博した「ハッピーブレイクタイム〜Made with KITKAT(R)〜」。ミルクとビターの2種のチョコレートアイスにキットカットを加えた大人気フレーバーでしたが、2024年はさらにダークチョコレートが加わって再登場!「トリプル チョコレート ブレイク〜Made with KITKAT(R)〜」は、シングル・レギュラーサイズで税込420円。3種のチョコレートアイスとキットカットのサクッサクの食感が楽しめます。▼コラボサンデー 〜Made with KITKAT(R)〜「コラボサンデー 〜Made with KITKAT(R)〜 」(税込600円)は、好きなスモールサイズのアイスクリーム1コに、ホイップクリーム、チョコレートシロップ、チョコレートコポー、さらにデフォルトの「キットカット」のほか、新発売の「キットカット ラブポーションサーティワン味」もトッピング!オリジナルカップに「Made with KITKAT(R)」ロゴのピックもあしらった、かわいいサンデーに仕上がっています。▼ザ・チョコレートドリンク 〜Made with KITKAT(R)〜ザ・チョコレートドリンク 〜Made with KITKAT(R)〜(税込650円)は、今回登場した「トリプル チョコレート ブレイク〜Made with KITKAT(R)〜」 とミルクをミキシングし、ホイップクリームとココアパウダー、「キットカット」3コをトッピングした、濃厚なチョコレートドリンクです。オリジナルカップに「Made with KITKAT(R)」ロゴのピック、さらには赤いスプーン付きのストローで、見た目も楽しむことができます。▼ハッピーブレイクタイム シェアパック 〜Made with KITKAT(R)〜ハッピーブレイクタイム シェアパック 〜Made with KITKAT(R)〜(税込1000円)は、2023年のコラボレーションで人気を博したフレーバー「ハッピーブレイクタイム〜Made with KITKAT(R)〜」を3人分のサイズのシェアパックとしてリニューアルしたもの。小粒のキットカットがかわいいオリジナルのデザインカップに入っているので、パーティーなどでみんなでシェアするのもよさそうです。▼ハッピーブレイクタイム シェアケーキ 〜Made with KITKAT(R)〜ハッピーブレイクタイム シェアケーキ 〜Made with KITKAT(R)〜(税込3500円)は、直径約14×高さ約5センチの4号サイズ。「ハッピーブレイクタイム〜Made with KITKAT(R)〜」をベースに、2色の濃淡が楽しめるチョコレートホイップ、チョコレートシロップ、そして「キットカット」 でデコレーションされています。さらに追加で「キットカット」が付属するので、“マシマシ”で楽しむことができます。また、ネスレ日本からは、サーティワンの大人気フレーバー「ラブポーションサーティワン」と「チョコレートミント」が「キットカット」になった新商品も発売されます。▼キットカット ラブポーションサーティワン味2023年に実施された「サーティワン フレーバー総選挙」のランキングで第1位に輝いた「ラブポーションサーティワン」。そんな大人気フレーバーをイメージした「キットカット ラブポーションサーティワン味」(税込685円)は、甘酸っぱいラズベリーチップをアクセントに、ホワイトとミルクの2種のチョコレートが合わせており、「ラブポーションサーティワン」の魅惑的な味わいを「キットカット」で楽しむことができます。6月1日より全国のスーパーマーケットやドラッグストアなどにて、期間限定で販売されます。▼キットカット チョコレートミントアイスクリーム味さらに、7月15日からは、過去にも人気を博した「キットカット チョコレートミントアイスクリーム味」が期間限定で再登場。冷凍庫で凍らせると食感が変化し、より一層楽しめるそうです。また、「キットカット ラブポーションサーティワン味」と「キットカット チョコレートミントアイスクリーム味」のパッケージ裏面には、2025年5月31日まで使える「サーティワンで使える50円引クーポン」が印字されています。切り取ってサーティワン店舗(一部店舗を除く)に持参すると、 サーティワン全商品を50円引きで購入することができます。さらに、サーティワン公式会員サイト「31Club」アプリの会員バーコード提示でさらに50円、合計100円引きになります。また、サーティワンの店舗でダブルを購入した際に、サーティワン公式会員サイト「31Club」アプリの提示すると、「キットカット プチ」が1個もらえます。バリエーション豊富な「サーティワン」×「キットカット」のコラボレーション。さまざまなキャンペーンも展開されているので、ぜひおトクに楽しんでみてください。 (文:芦野 秋)