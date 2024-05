【State of Play】5月31日7時~ 配信開始

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5/PlayStation VR2用タイトルの最新情報を発表する生配信「State of Play」を5月31日7時に配信開始した。

今回の「State of Play」では、計14タイトルの最新情報が公開された。2025年発売予定である「モンスターハンターワイルズ」の最新映像をはじめ、「真・三國無双」シリーズの最新作が発表となった。

【State of Play|5.31.2024】【Ballad of Antara - Announcement Trailer | PS5 Games】【Skydance's BEHEMOTH - First Gameplay | PS VR 2 Games】【Alien Rogue Incursion - First Gameplay | PS VR 2 Games】【Where Winds Meet - Announce Trailer | PS5 Games】【Until Dawn - Gameplay Trailer | PS5 Games】【Path of Exile 2 - Console Announcement Trailer | PS5 Games】

(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.