【State of Play】5月31日7時~ 配信開始

Infold Gamesは、プレイステーション 5用アクションアドベンチャー「インフィニティニキ」のトレーラーを公開した。

「ニキ」シリーズの新作として開発が進められている本作の映像が配信番組「State of Play」で公開された。広大なフィールドやファッションのバリエーション、さらにはモンスターと戦う姿を盛り込んだ映像になっている。PS5向けに2024年第3四半期にテストが実施されることも告知された。

【Infinity Nikki - Gameplay Trailer | PS5 Games】【State of Play|5.31.2024】

(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.