（左上から時計回りに）東大和狭山・吉澤、藤岡・神戸、上三川・神永、狭山西武・皆川、武蔵嵐山・田島、高崎中央・黛

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　８月に行われる世界少年野球大会（ハワイ）、ＪＵＮＩＯＲ　ＡＬＬ　ＪＡＰＡＮ遠征（ロサンゼルス・通称・ＮＯＭＯジャパン）の代表選手、第２４回鶴岡一人記念大会（８月２２〜２４日、広島・鶴岡一人記念球場ほか）の東日本選抜選手が別表の通り発表された。

　１１日に群馬・伊勢崎のセブンナッツスタジアムで候補選手８０人の選考会を行い決定した。ＮＯＭＯジャパンには、選考会でサク越え本塁打した狭山西武・皆川慧らが選出された。最速１３２キロをマークした西多摩・高橋友朔は鶴岡大会メンバーに選出された。

【東日本ブロック　選抜選手】　　

選手名（所属）位置＝投打

★ＮＯＭＯ　ＪＡＰＡＮ　　

皆川　　慧　（狭山西武）　捕外＝右右

吉澤　奏祐　（東大和狭山）　投内＝右右

★世界少年野球大会・日本代表

鈴木　大登　（宮城仙北）　捕外＝右左

黛　　大雅　（高崎中央）　投内＝左左

坂部　恒太　（高崎）　投外＝右右

根本　亮一　（大田水門）　内内＝右右

茺　　惺也　（諏訪）　捕内＝右右

★鶴岡大会・東日本選抜　

山田　宗継　（苫小牧）　投内＝右右

星　　遥希　（宮城仙北）　投内＝右右

小笠原悠吹　（宮城仙南）　投＝右右

石塚　蒼脩　（常総）　内＝右右

北川　修斗　（江戸崎）　内＝右右

吉田　怜生　（鹿沼）　内外＝右右

神永　彪真　　（上三川）　投＝右右

神戸　翔愛　（藤岡）　捕＝右左

萩原　雄大　（高崎中央）　内＝右右

茂木　　一　（高崎）　捕内＝右右

井手　來夢　（越谷）　投外＝左右

清水　巧翔　（大宮七里）　投捕＝右右

金子　　舜　（春日部）　捕外＝右右

田島　陽翔　（武蔵嵐山）　内＝右左

齋藤　啓壮　（武蔵嵐山）　投内＝左左

加藤　稜翔　（成田）　投内＝右右

高橋　友朔　（西多摩）　投外＝右右

金田　凰希　（東村山中央）　投外＝左左

東村　寛太　（都筑中央）　投外＝左左

徳良　春樹　（笛吹）　投外＝左左