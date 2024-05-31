ボーイズリーグ 今夏のＮＯＭＯジャパン、世界大会、鶴岡大会の代表選手発表…東日本ブロック
８月に行われる世界少年野球大会（ハワイ）、ＪＵＮＩＯＲ ＡＬＬ ＪＡＰＡＮ遠征（ロサンゼルス・通称・ＮＯＭＯジャパン）の代表選手、第２４回鶴岡一人記念大会（８月２２〜２４日、広島・鶴岡一人記念球場ほか）の東日本選抜選手が別表の通り発表された。
１１日に群馬・伊勢崎のセブンナッツスタジアムで候補選手８０人の選考会を行い決定した。ＮＯＭＯジャパンには、選考会でサク越え本塁打した狭山西武・皆川慧らが選出された。最速１３２キロをマークした西多摩・高橋友朔は鶴岡大会メンバーに選出された。
【東日本ブロック 選抜選手】
選手名（所属）位置＝投打
★ＮＯＭＯ ＪＡＰＡＮ
皆川 慧 （狭山西武） 捕外＝右右
吉澤 奏祐 （東大和狭山） 投内＝右右
★世界少年野球大会・日本代表
鈴木 大登 （宮城仙北） 捕外＝右左
黛 大雅 （高崎中央） 投内＝左左
坂部 恒太 （高崎） 投外＝右右
根本 亮一 （大田水門） 内内＝右右
茺 惺也 （諏訪） 捕内＝右右
★鶴岡大会・東日本選抜
山田 宗継 （苫小牧） 投内＝右右
星 遥希 （宮城仙北） 投内＝右右
小笠原悠吹 （宮城仙南） 投＝右右
石塚 蒼脩 （常総） 内＝右右
北川 修斗 （江戸崎） 内＝右右
吉田 怜生 （鹿沼） 内外＝右右
神永 彪真 （上三川） 投＝右右
神戸 翔愛 （藤岡） 捕＝右左
萩原 雄大 （高崎中央） 内＝右右
茂木 一 （高崎） 捕内＝右右
井手 來夢 （越谷） 投外＝左右
清水 巧翔 （大宮七里） 投捕＝右右
金子 舜 （春日部） 捕外＝右右
田島 陽翔 （武蔵嵐山） 内＝右左
齋藤 啓壮 （武蔵嵐山） 投内＝左左
加藤 稜翔 （成田） 投内＝右右
高橋 友朔 （西多摩） 投外＝右右
金田 凰希 （東村山中央） 投外＝左左
東村 寛太 （都筑中央） 投外＝左左
徳良 春樹 （笛吹） 投外＝左左