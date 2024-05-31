８月に行われる世界少年野球大会（ハワイ）、ＪＵＮＩＯＲ ＡＬＬ ＪＡＰＡＮ遠征（ロサンゼルス・通称・ＮＯＭＯジャパン）の代表選手、第２４回鶴岡一人記念大会（８月２２〜２４日、広島・鶴岡一人記念球場ほか）の東日本選抜選手が別表の通り発表された。

１１日に群馬・伊勢崎のセブンナッツスタジアムで候補選手８０人の選考会を行い決定した。ＮＯＭＯジャパンには、選考会でサク越え本塁打した狭山西武・皆川慧らが選出された。最速１３２キロをマークした西多摩・高橋友朔は鶴岡大会メンバーに選出された。

【東日本ブロック 選抜選手】

選手名（所属）位置＝投打

★ＮＯＭＯ ＪＡＰＡＮ

皆川 慧 （狭山西武） 捕外＝右右

吉澤 奏祐 （東大和狭山） 投内＝右右

★世界少年野球大会・日本代表

鈴木 大登 （宮城仙北） 捕外＝右左

黛 大雅 （高崎中央） 投内＝左左

坂部 恒太 （高崎） 投外＝右右

根本 亮一 （大田水門） 内内＝右右

茺 惺也 （諏訪） 捕内＝右右

★鶴岡大会・東日本選抜

山田 宗継 （苫小牧） 投内＝右右

星 遥希 （宮城仙北） 投内＝右右

小笠原悠吹 （宮城仙南） 投＝右右

石塚 蒼脩 （常総） 内＝右右

北川 修斗 （江戸崎） 内＝右右

吉田 怜生 （鹿沼） 内外＝右右

神永 彪真 （上三川） 投＝右右

神戸 翔愛 （藤岡） 捕＝右左

萩原 雄大 （高崎中央） 内＝右右

茂木 一 （高崎） 捕内＝右右

井手 來夢 （越谷） 投外＝左右

清水 巧翔 （大宮七里） 投捕＝右右

金子 舜 （春日部） 捕外＝右右

田島 陽翔 （武蔵嵐山） 内＝右左

齋藤 啓壮 （武蔵嵐山） 投内＝左左

加藤 稜翔 （成田） 投内＝右右

高橋 友朔 （西多摩） 投外＝右右

金田 凰希 （東村山中央） 投外＝左左

東村 寛太 （都筑中央） 投外＝左左

徳良 春樹 （笛吹） 投外＝左左