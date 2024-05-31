【日本】

東京消費者物価指数（5月）08:30

予想 1.9% 前回 1.6%（生鮮食料品除くコア・前年比)



雇用統計（4月）08:30

予想 2.6% 前回 2.6%（完全失業率)

予想 1.28倍 前回 1.28倍（有効求人倍率)



鉱工業生産（速報値）（4月）08:50

予想 1.6% 前回 4.4%（前月比)

予想 -1.2% 前回 -6.2%（前年比)



【中国】

製造業PMI（購買担当者景気指数）（5月）10:30

予想 50.5 前回 50.4（製造業PMI（購買担当者指数）)



非製造業PMI（購買担当者景気指数）（5月）10:30

予想 51.5 前回 51.2（非製造業PMI（購買担当者指数）)



【英国】

ネーションワイド住宅価格指数（5月）15:00

予想 0.0% 前回 -0.4%（前月比)

予想 0.8% 前回 0.6%（前年比)



【ユーロ圏】

ドイツ小売売上高（4月）15:00

予想 -0.3% 前回 2.3%（1.8%から修正）（前月比)

予想 2.4% 前回 -2.2%（-2.7%から修正）（前年比)



フランス実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第1四半期）15:45

予想 0.2% 前回 0.2%（前期比)

予想 1.1% 前回 1.1%（前年比)



ユーロ圏消費者物価指数（HICP）（概算値速報）（5月）18:00

予想 0.2% 前回 0.6%（前月比)

予想 2.6% 前回 2.4%（前年比)

予想 N/A 前回 2.7%（コア・前年比)



【スイス】

小売売上高（4月）15:30

予想 N/A 前回 -0.1%（前年比)



【トルコ】

実質ＧＤＰ（2024年 第1四半期）16:00

予想 5.7% 前回 4.0%（前年比)



【香港】

小売売上高（4月）17:30

予想 -7.4% 前回 -7.0%（価格・前年比)

予想 -10.2% 前回 -8.6%（数量・前年比)



【南アフリカ】

貿易収支（4月）21:00

予想 N/A 前回 73.0億ランド（貿易収支)



【インド】

実質ＧＤＰ（2024年 第1四半期）21:00

予想 6.4% 前回 8.4%（前年比)



【カナダ】

実質GDP（2024年 第1四半期）21:30

予想 1.7% 前回 1.0%（前期比年率)



【米国】

個人所得・支出（4月）21:30

予想 0.4% 前回 0.5%（個人所得・前月比)

予想 0.3% 前回 0.8%（個人支出・前月比)



PCEデフレータ（4月）21:30

予想 0.4% 前回 0.3%（PCEデフレータ・前月比)

予想 2.7% 前回 2.7%（PCEデフレータ・前年比)

予想 0.3% 前回 0.3%（PCEコアデフレータ・前月比)

予想 2.8% 前回 2.8%（PCEコアデフレータ・前年比)



シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（5月）22:45

予想 40.0 前回 37.9（シカゴ購買部協会景気指数)



※予定は変更することがあります

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