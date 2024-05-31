【日本】
東京消費者物価指数（5月）08:30
予想　1.9%　前回　1.6%（生鮮食料品除くコア・前年比)

雇用統計（4月）08:30　
予想　2.6%　前回　2.6%（完全失業率)　
予想　1.28倍　前回　1.28倍（有効求人倍率)

鉱工業生産（速報値）（4月）08:50
予想　1.6%　前回　4.4%（前月比)　
予想　-1.2%　前回　-6.2%（前年比)

【中国】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（5月）10:30
予想　50.5　前回　50.4（製造業PMI（購買担当者指数）)

非製造業PMI（購買担当者景気指数）（5月）10:30
予想　51.5　前回　51.2（非製造業PMI（購買担当者指数）)

【英国】
ネーションワイド住宅価格指数（5月）15:00
予想　0.0%　前回　-0.4%（前月比)
予想　0.8%　前回　0.6%（前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ小売売上高（4月）15:00　
予想　-0.3%　前回　2.3%（1.8%から修正）（前月比)
予想　2.4%　前回　-2.2%（-2.7%から修正）（前年比)

フランス実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第1四半期）15:45　
予想　0.2%　前回　0.2%（前期比)
予想　1.1%　前回　1.1%（前年比)

ユーロ圏消費者物価指数（HICP）（概算値速報）（5月）18:00
予想　0.2%　前回　0.6%（前月比)
予想　2.6%　前回　2.4%（前年比)
予想　N/A　前回　2.7%（コア・前年比)

【スイス】
小売売上高（4月）15:30
予想　N/A　前回　-0.1%（前年比)

【トルコ】
実質ＧＤＰ（2024年 第1四半期）16:00
予想　5.7%　前回　4.0%（前年比)

【香港】
小売売上高（4月）17:30
予想　-7.4%　前回　-7.0%（価格・前年比)
予想　-10.2%　前回　-8.6%（数量・前年比)

【南アフリカ】
貿易収支（4月）21:00　
予想　N/A　前回　73.0億ランド（貿易収支)

【インド】
実質ＧＤＰ（2024年 第1四半期）21:00
予想　6.4%　前回　8.4%（前年比)

【カナダ】
実質GDP（2024年 第1四半期）21:30
予想　1.7%　前回　1.0%（前期比年率)

【米国】
個人所得・支出（4月）21:30
予想　0.4%　前回　0.5%（個人所得・前月比)
予想　0.3%　前回　0.8%（個人支出・前月比)

PCEデフレータ（4月）21:30
予想　0.4%　前回　0.3%（PCEデフレータ・前月比)
予想　2.7%　前回　2.7%（PCEデフレータ・前年比)
予想　0.3%　前回　0.3%（PCEコアデフレータ・前月比)
予想　2.8%　前回　2.8%（PCEコアデフレータ・前年比)

シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（5月）22:45
予想　40.0　前回　37.9（シカゴ購買部協会景気指数)

※予定は変更することがあります